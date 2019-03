Aguilar y Mato, seguros de la total inocuidad del REB para Canarias

6:25 AM

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

Los dos eurodiputados canarios, el socialista Juan Fernando López Aguilar y el popular Gabriel Mato, se muestran convencidos de que el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) no perjudicará "en nada" a Canarias y que hay que desvincularlo "por completo" de la condición de Región Ultraperiférica (RUP) y del trato que concede la Unión Europea al Archipiélago canario, tal y como reconoce el Tratado de Lisboa.

En declaraciones a El Día, Mato indicó ayer que siempre ha defendido que Baleares "tenga un trato diferente por su insularidad, pero como otras tantas islas dentro de la UE. Eso sí, eso no significa que pueda tener las mismas condiciones que Canarias y que el resto de regiones ultraperiféricas, simplemente porque eso no lo contempla el Tratado y porque se trata de situaciones totalmente diferentes".

Mato subraya que, junto a su compañera eurodiputada del PP balear, Rosa Estaràs, ha defendido en Bruselas las mejoras económicas y de tratamiento fiscal que sean posibles para este archipiélago, pero nunca sin que se equipare a las condiciones de que goza Canarias, porque nunca podrá cumplir los requisitos para una RUP.

Por eso, no ve mal el nuevo REB y ni siquiera teme que pueda darse una deslocalización de empresas ahora en Canarias hacia Baleares "con esa especie de reserva de inversiones porque siempre ha habido incentivos y, por ejemplo, existe el fuero vasco, que es muy atractivo y que ojalá tuviéramos en Canarias. Lo que jamás se dará, y en eso podemos estar tranquilos, es una equiparación entre los dos sistemas económico y fiscal".

Mucho más crítico y contundente se expresa López Aguilar. El portavoz socialista en la Eurocámara recalca que el decreto aprobado y convalidado ayer por el Congreso incluye un conjunto de medidas económicas que "mejoran y amplían el régimen que tenía ese archipiélago, pero no son de carácter fiscal y, bajo ningún concepto, se pueden equiparar al REF canario. Un REF que, encima, ahora tiene el desarrollo estatutario más potente de su historia, mucho más detallado y actualizado al derecho de la UE".

Según recalca, "no hay ni punto de comparación entre el REB y lo nuestro. Se consolida lo del 75% del transporte aéreo y marítimo para Baleares, incluye cuestiones energéticas con las renovables y sobre inversión media, pero no hay ni una medida fiscal porque la fiscalidad depende de los estados miembros de la UE y, además, requiere unanimidad".

Aguilar también matiza que la ZEC, la RIC y otras leyes fiscales canarias son estatales, "pero imputables a la UE por nuestra condición de RUP. Es decir, no serían posibles de no ser RUP. No hay nada que temer. Con esto solo se busca una polémica propagandística de CC con intoxicaciones y manipulaciones a la ciudadanía porque se le trata de menor de edad, tonta o mal informada para tapar su abyecta gestión en las Islas".