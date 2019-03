El Consultivo avala el cambio con un voto particular

6:25 AM

Á. M., S/C de Tenerife

El Consejo Consultivo de Canarias emitió un dictamen el pasado lunes por el que considera conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía el cambio en la ley de Cabildos (su última modificación fue en abril de 2015) que pretenden la mayoría de grupos de la Cámara para, básicamente, aclarar las dudas que puedan surgir sobre la compatibilidad de los presidentes de cabildos para ejercer también de diputados regionales.

A propuesta de CC y ASG, se intenta evitar lo que se considera una discriminación que no sufren los alcaldes y que tampoco se da cuando un presidente de cabildo logra acta, por ejemplo, para el Senado. La intención cuenta, de momento, con el apoyo del PP y NC, el rechazo contundente de Podemos, que aboga por que no haya sino un cargo para una persona, mientras el PSOE aún no ha aclarado qué votará en el pleno.

Belda recuerda que el régimen electoral de estas administraciones no es como el general

El Consultivo no ve problemas de encaje en el ordenamiento jurídico vigente, aunque su presidente, Alfredo Belda, sí ha emitido un voto particular por las consideraciones jurídicas contenidas en el apartado 3 del fundamento IV del dictamen, relativo al régimen electoral de los cabildos. Según expone, el desarrollo argumental "supone un leve giro en la doctrina anterior del Consejo", pero lo cree "insuficiente".

Entre otras cosas, y esgrimiendo lo que ya apuntó en el cambio de 2015, recuerda que el régimen electoral de los cabildos, pese a estar incluido en la LOREG, no debe considerarse un "régimen electoral general" al tratarse entes locales de régimen especial "que la propia LRBRL regula sin perjuicio de lo que disponga el EAC, al igual que sucede con otros entes locales especiales como las Diputaciones Forales en el País Vasco o los Consejos Insulares en Baleares.