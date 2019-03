CC esgrime 3 certificaciones de obras de la TF-1 ante las críticas del PSOE

6:25 AM

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

La comisión de Obras Públicas, Carreteras y Transportes revivió ayer uno de los enfrentamientos ya clásicos desde que se rompió el pacto CC-PSOE. El vicepresidente del Gobierno y consejero del área, Pablo Rodríguez, y la diputada que le antecedió en el cargo de número 2 del Ejecutivo, Patricia Hernández, se enzarzaron con el proyecto de la TF-1 de fondo (el tramo de Oroteanda a Las Chafiras) y evidenciaron las visiones casi irreconciliables que tienen de lo mismo: mientras el grancanario esgrimió 3 certificaciones de obra y 6 unidades de actuación para intentar demostrar que la iniciativa ya ha comenzado, la candidata socialista a la Alcaldía de Santa Cruz sostuvo que CC solo está haciendo propaganda con su reciente visita y que, en realidad, la única pala y camión que ahora trabajan en el proyecto "están levantando solo polvo y preparando la zona para las casetas de obra".

El consejero se empeñó en desmontar las tesis del PSOE subrayando que el acta de replanteo es la prueba documental y administrativa contundente de que el proyecto ya es una realidad. Según remarcó, esas 6 unidades y 3 certificaciones no serían posibles si el proceso no hubiera comenzado, al tiempo que aclaró que el proyecto de acompañamiento técnico es urgente, importante y se licitará en breve, "pero no es imprescindible para el comienzo de los trabajos".

Como hasta ahora, Rodríguez lamentó el retraso en esta actuación y en otras en Canarias porque no se firmó el convenio de carreteras en la etapa del PP en el Gobierno. Además, negó que la reciente visita del presidente canario, Fernando Clavijo, de Carlos Alonso (Cabildo tinerfeño) y de miembros de la consejería obedeciera a motivos electoralistas.

También negó que hayan intentado justificar el retraso por los escarabajos, entre otras cosas porque ya se contemplaban desde el comienzo de la redacción de este proyecto, con lo que no se descubrieron "de repente". Rodríguez también se agarró a la falta de personal para explicar que aún no se disponga de la parte técnica, pero insistió en que eso no es óbice para el desarrollo de las primeras actuaciones, aparte de indicar que jamás se meterá en la organización de las unidades de obra que haga la adjudicataria.

Por supuesto, y como se preveía, sus explicaciones no convencieron, para nada, a Hernández. La diputada socialista comenzó sus duras críticas mostrando fotos de la mañana de ayer en la que aparecía el "tractor" o "pala junto al camión" que componen actualmente la maquinaria para desarrollar los trabajos. "Con esto -dijo-, lo que debe hacerse en 18 meses no se terminaría ni en 800".

En su opinión, los vecinos de la zona se han percatado claramente de lo que está pasando, ya que ese despliegue contrasta con el que hubo en la reciente visita de dirigentes de CC, pero, en realidad, no pueden avanzar más porque falta ese proyecto técnico, "que ni está licitado". Asimismo, le censuró con dureza por afirmar durante tiempo que el retraso se debía a la falta de la firma del nuevo convenio de carreteras, "cuando esto se ha licitado en octubre" y ese acuerdo se rubricó el 22 de diciembre. En realidad, y bajo su prisma, se ha intentado dar a entender que, aunque con retraso, se había comenzado una actuación que, sin embargo, se limita ahora a "levantar polvo y preparar la zona donde se crearán las casetas de obra".

Rodríguez le replicó que estaba centrándose solo en la parte de Las Chafiras y que las unidades desarrolladas correspondían más al nuevo enlace de Oroteanda, pero Hernández insistió en que sus imágenes eran de todo el proyecto y que en ningún caso se puede decir que han comenzado las obras, aparte de que se necesita seguridad para la poca maquinaria que se queda allí.

Por NC, Esther González dijo que "lo de Rodríguez es de traca" con este proyecto y otros, mientras que Miguel Jorge (PP) lamentó los resultados de la gestión de CC y PSOE en la consejería de Carreteras después de que Mario Cabrera (CC) dijera que el PP también había llevado esa área en el pasado. Jorge aclaró que eso nunca se había dado, "por desgracia, porque, de ser así, seguro que lo de la TF-1 ya estaría terminado".

Hernández remató diciendo que el PSOE solo ha estado un año y medio frente a los casi 3o de CC.

Hacia otro modelo de movilidad en las Islas

La comisión de ayer incluyó otras comparecencias del consejero sobre proyectos viarios en Gran Canaria que, eso sí y por la visión de Manuel Marrero (Podemos) y, en parte, de David de la Hoz (CC), originaron un debate paralelo sobre el futuro de la movilidad en las Islas. Marrero montó casi en cólera al escuchar a Rodríguez los proyectos previstos en la GC-1 entre la Plaza Belén María y el aeropuerto. Varias vías que, a su juicio, solo ahondan en el modelo errático del desarrollismo. Por eso, le preguntó cuántos metros de carril Bus VAO se han creado hasta ahora, aparte de censurarle a CC que, desde el eje transinsular de Adán Martín, por criticable que fuera para muchos, "no han tenido más planificación". Rodríguez y Miguel Jorge le aclararon que las nuevas vías las contempla el plan insular de Gran Canaria, aunque el consejero admitió que solo con nuevas carreteras no se solucionarán los problemas de movilidad en unas Islas con más de 700.000 vehículos. De la Hoz lamentó, eso sí, que muchas vías condicionaran a las grandes superficies. Antes, Conchi Monzón (Podemos) pidió que se investigue por qué las expropiaciones de la conexión GC-1 a GC-300 en el barranco de Taurito pasaron de 275.000 euros a 5,12 millones.