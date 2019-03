Dice la Universidad de Yale que la frase del año en 2018 es de Rudy Giuliani, que intentando defender a Donald Trump carga a saco cuando un periodista le acorrala.

- La verdad es la verdad.

- No, no es la verdad. La verdad no es la verdad.

Eso aquí no pasa: Pablo Casado no dijo en la entrevista del lunes en La 1 que un maltratador no es un maltratador. Solo recurrió al eufemismo "Esa persona que no se está portando bien". Es (como el clásico "Esa persona de la que usted me habla") más elegante, no ofende a esas personas que no se están portando bien con las mujeres, y no molesta a ese partido político aliado que se está portando bien con esas personas que no se están portando bien con las mujeres. Eso sí, a una pregunta del entrevistador, Carlos Franganillo, Casado le arreó bien.

- Usted decía recientemente al digital 'El Español' que algunas mujeres en momentos de incertidumbre podían no saber qué tenían dentro. ¿Piensa que algunas mujeres en esos casos no lo saben y que el Estado tiene que intervenir de alguna manera?

- Yo lo que creo es que hay que leerse las entrevistas enteras. Lo que decía es que tenemos que tener información en este tipo de cuestiones; cuanta más información, mejor.

Al día siguiente, Xabier Fortes recuperó en Los desayunos de TVE la grabación de lo dicho por Casado sobre el aborto en aquella entrevista. Y parece que Franganillo tenía razón.

- Creo que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepan, simplemente sepan, lo que llevan dentro. Porque yo tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas 20-21?, la verdad es que creo que es bueno.

Al margen de lo extraño que resulta pedir que se hagan unas ecografías que nuestra sanidad ya hace, la tertuliana Gemma Robles puso el dedo en la llaga.

- El problema de los políticos acostumbrados a culpar al mensajero cuando algo les sale mal, es que ahora tenemos la posibilidad de poner la prueba audiovisual: ahí está lo que ha dicho.

Llamar las cosas por su nombre y dejar que la verdad sea la verdad no es tan difícil. Jordi Hurtado lo logra con el mensaje grabado tras la muerte del magnífico José Pinto.

-Eso es, para los que hacemos este programa, es? la palabra clara es una gran putada. José, nos has hecho una inmensa putada a todos, porque te queremos, te queremos muchísimo.

Todos, José, es la verdad.

www.antoniorico.es