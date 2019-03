El alcalde de Los Silos, Santiago Martín, no optará a la reelección

6:26 AM

Después de 16 años en el cargo, el socialista anuncia que no será candidato en el municipio, aunque no descarta seguir en política.

R.S., Los Silos

El alcalde de Los Silos, Santiago Martín (PSOE), no optará a la reelección el próximo 26 de mayo. Después de 16 años en el cargo, todos con mayoría absoluta, el político socialista confirma que no liderará la candidatura socialista en Los Silos el próximo 26 de mayo, aunque no descarta seguir en política en el futuro.

"Esto no es un punto final; es solo un punto y aparte", recalcó ayer a El Día, aunque sin desvelar aún si formará parte de alguna otra candidatura del PSOE en los próximos comicios.

"Tras 16 años como alcalde de Los Silos, he considerado que ha llegado el momento de dar un paso a un lado para que otra persona continúe mi labor", explica.

Martín añade que su familia también "merece que pase más tiempo con ellos", y subraya que no renuncia a la reelección por desgaste, aunque reconoce que "los dos últimos mandatos han sido muy duros, por la crisis económica y por las dificultades legales y administrativas que se han puesto a los ayuntamientos en este país. Lo han puesto todo mucho más complicado".

A su juicio, las dificultades del mandato 2011-2015 le permitieron "aprender mucho más en esos cuatro años que en los primeros ocho años en la Alcaldía (2003-2011). Las dificultades fueron brutales, pero las perspectivas son ahora muchísimo mejores".

El político silense tomó la decisión de no continuar a finales de 2018 y hace unas semanas la comunicó en los órganos internos del partido. En la noche del miércoles, Martín ratificó su decisión ante los afiliados del PSOE en Los Silos.

Los socialistas aún no han decidido quién debe suceder a Santiago Martín en el cargo, pero su primera teniente de alcalde, número dos de la lista en 2015 y actual concejala de Bienestar Social y Empleo, Inmaculada de León, se ha ofrecido para encabezar la candidatura del PSOE el próximo 26 de mayo.