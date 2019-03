El bicho que pica

6:26 AM

La lectura fue un bicho que me picó de niño y debió inocularme un veneno delicioso para toda la vida, esos amores eternos, especie en extinción. De pibito, esperaba con ansia los viernes. Mi madre, gran biblioteca con patas, me regalaba un colorín (llamados tebeos) que devoraba en media hora. Luego vinieron el inolvidable Tintín (aún hoy me acompaña) y Las aventuras de los cinco. Después la literatura, dramas, comedias y tantas otras cosas. Feliz leyendo toda la vida.

Por eso me maravilló ayer enterarme de que todo el profesorado, alumnado y las familias de los centros educativos públicos de Canarias tienen ya a su disposición una nueva biblioteca digital con la que podrán formar clubes de lectura en sus centros, leer solos o compartir la lectura con sus familiares. Es magnífico.

Se llama BiblioEduCan. Es una aplicación web que facilita la consulta y la descarga gratuita en préstamo de publicaciones digitales en los dispositivos electrónicos habituales. Más de cinco mil volúmenes que irán actualizándose. Hay también disponibilidad de audiolibros, excelentes para el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Así que, padres, madres, pibes: no tienen excusa, más de 5.000 libros, formato digital, lo pueden leer donde quieran. Yo solo tenía el papel, ustedes lo tienen todo. Pasen y vean. El bicho les picará, se enamorarán, y será para siempre?