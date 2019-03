Manny Manuel ingresa en el HUC "inmerso en una terrible depresión"

El Día, Santa Cruz de Tenerife

El representante del cantante puertorriqueño Manny Manuel emitió un comunicado en la tarde de ayer en la que informó que el intérprete tenía previsto ingresar en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) para "recibir atención especializada y estar bien cuidado hasta el día de su viaje programado de vuelta a la isla de Puerto Rico". Confirmaba así la versión de quienes vieron en el centro sanitario a Manny Manuel para someterse a una valoración.

El escrito remitido por el representante, Carlos Zerolo, hace constar que "debido al estado anímico del cantante, sometido a un linchamiento mediático tras su expulsión del escenario (de Las Palmas) cuando había comenzado la actuación, ha obligado a su ingreso en un centro sanitario". La misma fuente confirmó que, a consecuencia del "triste episodio vivido por el público y el propio artista en Las Palmas, varias actuaciones fueron suspendidas unilateralmente por las comisiones de fiestas", en referencia a los conciertos del Lunes de Carnaval en Santa Cruz, o el viernes próximo en Puerto de la Cruz, y otra más en Corralejo.

Carlos Zerolo precisa que Manny Manuel se encuentra inmerso "en una terrible depresión, por lo que ha sido ingresado en el HUC", pero permite garantizar la salud del cantante y su regreso a su país natal cuando se programe.

Algunos testigos aseguraron que sobre las cinco de la tarde de ayer el cantante ocupaba un cubículo del HUC con una fuerte depresión, tras llegar llorando y abatido, por lo que le han recomendado aplazar su regreso a Puerto Rico.

Por la mañana, el representante de negocios de Manny Manuel, César Sainz, -desde hace tres semanas-, declaró en Puerto Rico que "ha sido muy lamentable, hasta el extremo", lo ocurrido con el cantante en Las Palmas. A preguntas de Mayer Trujillo, de Cope Canarias, el representante del cantante dijo tener "ansias locas" para que regrese a su país y "echar a andar para adelante; vamos a olvidarnos de los fallos, si debió o no debió haber ido". Ahora toca echar una mano, "y tras el tiempo que requiera, tener un nuevo Manny Manuel".

César Sainz prefirió hablar de una "enfermedad" y no una "adicción" lo que afecta al cantante, para lo que solicitó que todos le echen una mano por algo "que le ocurre a miles y miles de personas en el mundo".

El representante cree que el cantante "no debió haber subido al escenario" de Las Palmas, "pero no había dado reflejo" de los hechos. "Cuando salió el vídeo, haciéndose el selfie, era el momento de haber evitado que saliera a cantar". "No estaba en condiciones. ¿Qué pudo haber sido? Eso ya quedó para atrás. Toca echarlo para adelante; antes que artista es un ser humano".

Manny Manuel reaparece en las redes sociales

El cantante compartió ayer en su facebook un vídeo de la balada que interpreta la dominicana Isabell Valdéz Mientras tenga tus alas. En sus estrofas se puede escuchar: Ser el ignorado, ser un loco soñador, de quien todos ríen y no entiendan la visión, pero si tú me llamaste, me respaldarás, si lo que tengo es tuyo nada me faltará. El abogado de Manny Manuel, Ricardo Carrillo, dijo a PrimeraHora.com que se estaban realizando trámites para que el cantante regresara al país, cuando se conoció su ingreso en el HUC.