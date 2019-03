¿Qué historias estamos contando a la ciudadanía?

6:28 AM

Comparto con vosotros una cita que me encanta: "A veces te pierdes en el medio de la nada y otras veces en el medio de la nada, te encuentras". Este sentimiento refleja mi paso por la Cumbre Mundial de Comunicación Política celebrada recientemente en Madrid, y mi presencia en el Búnker de Campaña organizado por la Universidad Camilo José Cela para cerrar este encuentro internacional. Ha sido todo un lujo disfrutar de los mejores consultores políticos del mundo entre los que se encuentran, indudablemente, también algunos españoles.

Contando con representantes de 23 países distintos, esta Cumbre Mundial ha sido todo un acontecimiento, único en España y en toda Europa, muy difícil de organizar -algunos decían que imposible-, precisamente porque interrumpía la tradición de celebrarse siempre en países iberoamericanos, la verdadera cuna de la investigación en consultoría política. Nos comentaba el presidente de la Cumbre lo acertado del evento y lo positivo de la coincidencia con los próximos comicios electorales españoles. He tenido la oportunidad de compartir la Cumbre con diferentes personalidades de la política nacional e internacional, senadores, diputados, periodistas; muchas horas en sesiones y talleres, recogiendo su sencillez, su apertura y aportaciones, en definitiva, compartiendo mutuamente nuestras experiencias.

La Cumbre nos plantea asumir el reto de la nueva forma de hacer política; reconociendo que estamos lejos de los corazones de la sociedad que gobernamos, la propuesta es poner el foco más allá del partido. El objetivo, construir Estado. En definitiva, planteándonos como punto de partida la extinción de la política tradicional.

La Cumbre desplegó desde su arranque todo tipo de recursos de metodología, de contenido y de espectáculo, todo un ejemplo de buena comunicación, acompañado de humildad y de 'valor'. He disfrutado compartiendo tres intensos días con asesores de las campañas de Donald Trump, Barack Obama o Hillary Clinton, profesionales que han trabajado en campañas presidenciales en Panamá, México, Ecuador, Colombia, Alemania y también en España. Personas brillantes que querían transmitir lo que funciona y lo que no, orgullosos de haber diseñado estrategias de campañas ganadoras y también haber apreciado el valor de la derrota, necesaria para el desarrollo.

Durante los tres días de la Cumbre se simultaneaban conferencias constantemente dentro de varios ejes temáticos como estrategia, encuestas, investigación, campañas, comunicación de gobierno, mujer y política social media y oratoria; todo transcurría dentro de la Universidad Camilo José Cela, en función del interés que tuviéramos en unos u otros temas. Es fácil adivinar cuánto interés mediático había, con la presencia de personajes públicos, con unas 300 conferencias que se desarrollaban en siete salas simultáneas. Me llevo de esta Cumbre el desarrollo experimentado, las relaciones, la naturalidad y el valor que mutuamente circulaba entre las personas, la apertura, la cercanía, la forma en la que sentíamos que asistimos al nacimiento de un nuevo paradigma en la política.

Todos los candidatos y los cargos públicos presentes le daban mucha importancia al valor de la psicología dentro de la estructura de los gabinetes de asesoramiento del candidato, y en especial como función clave dentro de los equipos de campaña. Como factor provocador de un despliegue coherente y constante del candidato. De hecho, en el Bunker de Campaña el equipo me asigno el asesoramiento personal del candidato; a veces, reflexionas que se acepta con mucha naturalidad fuera de España el papel de dar soporte y desarrollar a la persona dentro del liderazgo político, pues para ellos es totalmente natural. De hecho te demandan actuaciones e intervenciones y consultas como parte de su despliegue habitual.

Actualmente, la tendencia es dejar las ideologías al margen y votar al liderazgo, al proyecto político, aquel donde la persona tiene un peso y responsabilidad mayor. Es muy relevante para la victoria el entrenamiento de la candidatura, su imagen pública, el diseño de su branding, su entrenamiento de discurso, para crear identidad y construir juntos su historia, para encontrar los valores que van a dirigir sus acciones.

Sobre el Bunker de Campaña podría afirmar que fue una experiencia única, con un alto nivel de exigencia, provocándonos salir de nuestra zona de comodidad, retándonos en situaciones adversas con un equipo que se crea para un fin de 24 horas. Ha sido toda una experiencia, enriquecedora personal y profesionalmente, compartida con referentes a nivel nacional e internacional.

En paralelo, se presentaban libros de reciente publicación donde el autor ofrecía una pequeña introducción en la materia; uno muy original y muy actual es el de Carlos Pacheco García titulado Un 'like' no es un voto, en el que nos habla sobre su larga experiencia en campañas municipales en México y las herramientas que le han funcionado en su estrategia de tierra; nos cuenta en su libro que un like es un voto que está en el aire, y hay que trabajar para hacerlo aterrizar el día D. Muchos candidatos se sorprenderían al comprobar que el porcentaje del voto que proviene de las redes sociales es mucho menor del que pueda parecer. La clave en política está en la diferencia entre notoriedad versus reputación. El voto llega con fuerza como resultado de la reputación y menos de la notoriedad.

Me apetecía compartir con vosotros esta experiencia, principalmente porque en nuestro país, en ocasiones, le damos muy poco valor a lo que representamos, al peso de los grandes profesionales que tenemos dentro y fuera de la política, al ejemplo de nuestras universidades, de cuánto nos quieren por el mundo. Enhorabuena, Cumbre Madrid UCJC.

Muchos aspectos desplegados y aprendidos en esta Cumbre se aplicarán en estas próximas elecciones, significando un nuevo estilo de hacer política en España. Os dejo con una pregunta que me encanta y que marca la estrategia: ¿Para ti, el voto es decisión o gusto? Pensemos?

*Psicóloga. Asesora. Coach político. CEO ETIK

@EtikMaite www.etikpolitica.es