Un congreso internacional analiza la magnificencia en el arte del siglo XVII

F. Torre

"El magnífico es el que sabe gastar a punto en cosas grandes". Así definía Aristóteles, en el libro cuarto de su Moral, a Nicómaco, la naturaleza del hombre magnífico y la esencia de la magnificencia. "Esta virtud, evidentemente", precisaba el filósofo, "es una de las que hacen relación al empleo de las riquezas; sólo que no se extiende como la liberalidad a todos los actos, sin excepción, que conciernen a las riquezas, sino que sólo se aplica a aquellos cuyo gasto es de consideración". Por esta condición, la magnificencia, fue, especialmente en los tiempos del Barroco, un objetivo, casi un ideal, al que aspiraban los gobernantes de toda Europa, independientemente de su credo. Una vocación que será analizada en profundidad en el congreso internacional Magnificence in the 17th Century. Performing Splendour in Catholic and Protestant Contexts, que se celebra en Madrid entre el 7 y el 9 de marzo.

El simposio está organizado por el Instituto Moll-Centro de Investigación de Pintura Flamenca, la Universidad de Leiden y la Universidad Rey Juan Carlos, y reunirá a algunos de los principales expertos de Europa en arte del siglo XVII. La conferencia inaugural correrá a cargo de Stijn Brussels, de la Universidad de Leiden, y de Gijs Versteegen, de la Rey Juan Carlos, y se impartirá el 7 de marzo en la Fundación Mapfre (Paseo Recoletos, 23), que acogerá la primera jornada. Las otras dos se desarrollarán en el campus que la Universidad Rey Juan Carlos tiene en el número 21 de la calle Quintana de Madrid.

El congreso se organiza en ocho sesiones: la virtud de la magnificencia, teatro, la corte, la arquitectura de la corte; el ballet de la corte, arquitectura religiosa; pintura, y celebraciones. Cada una de las sesiones está coordinada por un experto en la materia, y se organiza a través de ponencias específicas que analizarán aspectos concretos relacionados con los temas marco. Al cierre de cada sesión se abrirá un turno de debate con los asistentes.

El cierre del congreso, el sábado 9 de marzo, el protagonismo de las sesiones corresponderá a los directores de esta reunión científica: Stijn Brussels, de la Universidad de Leiden; Bram van Oostveldt, de la Universidad de Amsterdam; Gijs Versteegen y José Eloy Hortal Muñoz, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Ana Diéguez-Rodríguez, directora del Instituto Moll-Centro de Investigación de Pintura Flamenca.