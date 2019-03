"Nuestro presupuesto ha crecido un 141% en cuatro años"

6:29 AM

V. González/J. Rodríguez, S/C Tfe.

Es tiempo de balances. José Francisco Pérez cumple una legislatura al frente de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, pero no da por terminado su ciclo de gestión. Al contrario, reclama más tiempo. "En cuatro años hemos llevado a cabo un cambio que todo el mundo reconoce, pero es solo el principio", resume.

¿Cuál es su balance?

Por lo que percibo, por lo que me dicen deportistas y federativos, es especialmente positivo, pero creo que solo hemos sembrado cosas que requieren más tiempo, en el ánimo de consolidar el cambio definitivo de proyectar el deporte hacia la sociedad y hacia los deportistas. Pero creo que estamos aprobados.

¿De qué está más orgulloso?

De haber recibido la complicidad general de federaciones, clubes y deportistas hacia esta manera de entender el deporte que tiene el Gobierno de Canarias. Todo el mundo le ha puesto mucho cariño a nuestra idea.

¿La aprobación de la Ley del Deporte de Canarias es la cima?

Es una parte, es una ley muy trabajada con los colectivos, escuchando a todos, y aprobada por unanimidad; estoy feliz con ese trabajo y por cumplir el compromiso del presidente en este sentido, pero también lo estoy con todos los proyectos en los que estamos trabajando y que hacen que parezca que esta ley avanza. Me refiero a Deporte y Mujer, Deporte Adaptado y Deporte y Valores. La ley nos va a permitir que lleguemos a miles de personas. Se trata de entender el deporte como valor social. No puede ser que todo se redujera a dar subvenciones y a apoyar viajes. Eso está muy bien, pero había que mirar este otro lado y es lo que hemos hecho.

¿Es este un cambio de mentalidad en la política de inversión?

No. Lo que se ha demostrado es que no se puede dejar de apoyar al deportista. Les cuento: cuando llegamos, en 2016, las federaciones recibían 600.000 de subvención; ahora les damos 1,2 millones; los clubes ingresaban 500.000 euros, ahora, más de 1,7 millones; los deportistas no eran premiados individualmente, y desde hace meses se reparten 300.000 por sus resultados deportivos... El presidente del Gobierno dijo que había que llegar a subvencionar los desplazamientos de nuestros deportistas en un mínimo del 90% y ya estamos en el cien por cien.

Pero, ¿sigue abierta la reivindicación con el CSD por el dinero de las subvenciones?

Sí, sigue abierta, porque no nos contesta. Con el anterior Gobierno central (con José Ramón Lete en el CSD) teníamos un acuerdo en este tema, incluso estábamos trabajando en el plano administrativo para recibir el dinero antes. Con este Gobierno no hemos tenido respuesta, aunque había una cosa aprobada: para Canarias iban a destinar 2,2 millones de euros y otra partida igual se repartiría entre Baleares, Ceuta y Melilla. Con eso íbamos a llegar al cien por cien de ayudas a nuestros deportistas y a todo su material. No podemos seguir discutiendo todos los meses este tema. Hemos tomado medidas y hemos puesto el dinero. Ahora están en las mismas condiciones que el resto, pero con el dinero de Canarias. Además, hemos hecho algo histórico. Los deportistas ponen 150 euros por desplazamiento. Hemos creado una ayuda del cien por cien para los transportes del material deportivo, como bicicletas, sillas de ruedas... Además de todo esto, la idea ha sido trabajar para que el deporte llegase al resto de la sociedad y por eso sacamos distintos programas, como el Deporte y Ganar, que llega a más de 30.000 niños que practican fútbol, o el de Deporte Adaptado. La idea es que las federaciones acojan a los discapacitados y los incluyan en el deporte.

Se había propuesto que fuera la legislatura del deporte autóctono. ¿Lo ha conseguido?

Sí, totalmente. Hemos hecho varias acciones en nuestros ocho deportes, ayudando a subvencionar a las federaciones, que estaban a un nivel muy bajo. Lo que más orgullosos nos deja es meter nuestros deportes autóctonos en la escuela. De los 88 municipios hemos pasado por 86, por gran cantidad de colegios y por 65.000 niños y niñas. Se ha multiplicado la cantidad de practicantes. La Vela Latina está llegando a todas las Islas; ya hay escuela en El Hierro y un club en La Palma. En la Ley del Deporte se recoge la obligación de sacarlos adelante gracias a Eligio Hernández, que corrigió un error y la Ley ahora protege a nuestros deportes.

¿Está vigente la idea de hacer un Centro de Tecnificación de Lucha?

Destinamos 40.000 euros para que las federaciones hagan una escuela itinerante. No entendemos el centro de tecnificación en un solo lugar, primero porque son responsabilidad del CSD, y luego porque ¿en qué isla lo hacemos? No hay dinero para hacer uno en cada isla.

¿La fiscalización económica de las federaciones es un reto?

Sí. Nuestros técnicos citan y piden la contabilidad a las más de 60 federaciones. En la de Lucha el Gobierno aportó un dinero para salvar la situación, pero a cambio se exigió una auditoría y hay acciones legales. No podemos dar dinero sin exigir obligaciones.

¿Esa función se llegó a dejar de la mano hace tiempo?

Lo primero que hay que decir es que a las federaciones hay que darles la importancia que tienen, con respeto. Hay una cosa que se llama autoridad moral. Trabajamos con honestidad y queremos que ellas se vayan sumando a esa línea. Ellos saben que esto crecerá, que habrá más dinero y mayor control. Por ejemplo, el Deporte Adaptado empezó con la vela y las actividades subacuáticas, este año incorporamos el baloncesto y, si se puede, vamos a intentar sumar el balonmano y el voleibol. Queremos que cualquier persona con discapacidad que quiera hacer deporte pueda hacerlo. Es un trabajo que requiere un tiempo más.

Estamos en ciclo olímpico. ¿Cuáles son las perspectivas?

El deporte canario está brillando. En 2016, cuando llegamos, fueron los Juegos de Río, había una partida de ayuda de 80.000 euros y quedaba un vacío porque no teníamos capacidad; en 2017, aplicado al año anterior, subimos a 150.00 y hemos llegado a 300.000. Lo intentamos dividir entre los mayores de 22 y menos de 21. En estos 4 años hemos ido dando dinero para que puedan ir a cualquier lugar del mundo a competir. Me preocupa que todavía haya deportistas que no lo saben. Una de mis preocupaciones es informarles. No solo sacarnos la foto con ellos.

¿Qué gran evento lo dejó más contento?

Estoy satisfecho de todos los eventos organizados. Es muy bonito oír decir que somos el epicentro en un deporte concreto, porque eso es algo que nos acerca al continente y al mundo. La Copa del Rey, el Mundial femenino, las visitas de las selecciones... Todo ayuda a dar a conocer Canarias.

Los Iberoamericanos y la Vuelta a España

Hay dos grandes acontecimientos que están en la agenda del Gobierno de Canarias. Los Juegos Iberoamericanos de atletismo y el regreso a las Islas de la Vuelta Ciclista a España. "No hay ningún problema para hacer los Iberoamericanos. Hemos tenido reuniones con el presidente de la Federación Española, es un tema administrativo y se van a celebrar. Algunos quieren jugar con esto. Queremos que su celebración quede protegida si nosotros no estamos, ese es el único hándicap. Cuando organizamos los eventos nos proponemos que salgan lo mejor posible, como el Mundial femenino de baloncesto". En cuanto a la Vuelta, desveló conversaciones para celebrar aquí las cuatro últimas etapas. "Estábamos de acuerdo, pero cuando pedimos que fuese antes del final de nuestro mandato, el precio se multiplicó por tres. Desistimos, pero si seguimos aquí, insistiremos".

Un gran anhelo, "que el dinero llegue antes"

El director general expresó cuál es su principal desafío para el futuro. "Que el dinero que llega a la DGD se pueda entregar más rápido a los deportistas. La ley de subvenciones pone plazos que no puedes modificar. Hemos establecido la vía telemática para agilizar el trámite y funciona bien desde 2017. Pero mi anhelo es que el deportista no tenga que poner dinero por competir. Luego lo recibe, pero lo que quiero es que no deba ponerlo; llegar a un acuerdo para que vaya a la agencia y viaje sin problema. El presupuesto en deportes ha crecido en un 141% en 4 años, pero quiero que todo llegue más rápido al deportista".