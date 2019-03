"Vamos a una cancha que se nos da mal"

J. Rodríguez, La Laguna

Olvidado ya el duelo de la primera vuelta, en el que el Tecnyconta Zaragoza se llevó el triunfo del Santiago Martín con polémica, Txus Vidorreta, técnico del Iberostar Tenerife, se centra únicamente en romper lo inexpugnable que se ha vuelto el Príncipe Felipe para los aurinegros -tres derrotas consecutivas-. Lo intentará hacer sin la participación de dos de sus huestes, el último fichaje Janari Jõesaar y Rodrigo San Miguel, uno de sus hombres de confianza. El vinculado Alberto Cabrera completa una citación en la que está el capitán Nico Richotti.

¿Jõesaar y San Miguel se quedan en la Isla?

Sí. El jueves, Janari tuvo una contusión en el pulgar del pie derecho tras una fuerte caída después de un rebote. Se hizo daño. Al principio se inflamó mucho y teníamos la duda de si podía haber una fisura. Se le hicieron las pruebas y somos más optimistas. Desde luego, no ha podido entrenar, ni viajará con el equipo, pero a ver si con el reposo del fin de semana puede ayudar desde a preparar la eliminatoria frente al Promitheas -Champions League- y está preparado para viajar. En el caso de Rodrigo, el golpe con la selección ya se vio que era grave: lo es por no poder contar con un jugador como él para el partido contra el Zaragoza, y ni les cuento si no puede llegar al encuentro europeo. No hay fractura, pero se trata de una lesión dolorosa. A pesar de que él ha hecho un gran esfuerzo por tratar de llegar, no ha sido posible. Ni siquiera ha podido hacer trabajo alguno con balón. Hemos dado prioridad a que se quede aquí, recuperándose para ver si el lunes puede empezar a entrenar.

¿Cómo está Nico Richotti?

Volvió de la Copa y otra vez hubo que sacarle líquido de la rodilla. No pudo entrenar toda esa semana, pero hay buenas noticias porque sí lo ha podido hacer en esta. Los problemas de Nico nos hicieron cambiar nuestra primera intención, que era no mover la plantilla. Desde que redebutó, después de la lesión, en el partido contra el Valencia -en noviembre-, solo ha podido estar con continuidad un mes. La recuperación ha sido buena y ahora se trata de ver si puede volver a tener continuidad. Viaja con opciones de jugar, como el resto de sus compañeros.

¿Completa la convocatoria Mads Bonde?

No, Alberto Cabrera. Ya tenemos cuatro aleros y Davin -White- viene jugando en la posición de do. Trataremos de prevenir el caso de que hubiera un hipotético problema con alguno de los bases, especialmente con Ferrán -Bassas-.

¿Cómo han llegado los internacionales Javi Beirán, Sebas Saiz y Nico Brussino?

Sebas, perfecto. Javi, con alguna pequeña molestia en la espalda, pero bien. Y Nico, un poco cansado porque ha sido el último en jugar, el que más largo ha tenido el viaje, lógicamente, pero ha entrenado los tres días. Está en buena condición para ayudar al equipo.

¿Está aliviado por la conclusión de las ventanas FIBA este curso?

Está claro que nosotros no hemos tenido suerte con el tema de las ventanas. Supongo que otros tampoco la habrán tenido. Tuvimos la lesión de Gillet, de San Miguel, en junio y ahora, problemas de Thad McFadden a la vuelta de la anterior ventana... Empieza marzo y para nosotros es muy importante competir a alto nivel este mes porque tenemos un calendario muy difícil. Al mismo tiempo, están las eliminatorias de Champions y ese es un gran objetivo. Tampoco hemos sido muy afortunados por el sorteo, especialmente porque el viaje es muy complejo. Eso hace que haya menos descanso y entrenamiento para preparar partidos tan importantes como los que vamos a tener contra el Zaragoza, Promitheas, Gran Canaria, Baskonia? Sin hablar ya de que al término del mes recibiremos al Real Madrid.

Al margen de la lesión, ¿qué sensaciones le ha dejado Jõesaar?

Buenas. Es un jugador que tiene muy buenas condiciones físicas, corre bien el campo, rebotea bien, tiene buena mano, sobre todo en las situaciones de tiros abiertos, es directo al aro y acaba por encima de él, incluso, en situaciones de uno contra uno y juego sin balón? Se adapta muy bien al jugador que queremos y va a tener la oportunidad de dar un poco más de físico en la posición de dos del que estamos teniendo durante toda la temporada. Aunque él en su equipo jugara de tres, nuestra primera idea es que pueda darnos un poco más de tamaño en el dos. Creo que con mucho trabajo y un gran ejercicio de adaptación por su parte lo va a conseguir.

¿Cómo está el grupo, habida cuenta de que en la ida se cayó? ¿Hay ganas de revancha?

No. Eso está olvidado. Vamos a una cancha que se nos da mal, por lo menos en la historia reciente. En los últimos tres años no hemos ganado, ni hemos sido capaces de competir al nivel que nos han exigido. Hemos perdido todos los partidos por más de 10 puntos. Debemos hacer un partido casi perfecto si queremos ganar.

De vencer, ¿hay consciencia de poder casi eliminar a un rival directo por los playoffs?

Queda mucho. Les llevamos dos partidos de ventaja y es evidente que si ganamos, mantendríamos una ventaja muy importante. Pero creo que en la jornada 21 lo que tenemos que seguir pensando es en el partido a partido. No podemos empezar a pensar ya en eliminar equipos: de lo que se trata es de mantener una línea competitiva, que el equipo ha tenido en la Copa del Rey.

¿Qué espera del Zaragoza?

Es un equipo veterano, con un quinteto que juega muy bien al baloncesto, liderado por McCalebb y Seibutis, con la aportación de jugadores como Radovic, Nacho Martín y Fran Vázquez. Tiene jugadores jóvenes que les está dando un plus de energía y un gran tirador, como es Okoye, que ya nos hizo daño. Cuenta con dos jugadores por puesto, buenos tiradores, gente que maneja bien de balón? Es un equipo bien creado, que está haciendo una buena campaña. Estamos un poquito por encima de ellos, lo cual demuestra que, teniendo en cuenta la dureza de la competición, estamos haciendo un buen curso.