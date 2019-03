Todo lo que necesitas saber sobre la aceptación de una herencia

Es vox populi que para poder adquirir la propiedad que corresponda a cada uno dentro de la masa hereditaria es necesario, para empezar, y como es obvio, aceptar dicha herencia. Este procedimiento se realiza a través de una declaración en la que los sucesores llamados por la ley manifiestan su deseo de convertirse en herederos. No obstante, el proceso no es coser y cantar y, como también es sabido por todos, la aceptación de una herencia puede llegar a ser potencialmente cara, debido al pago de diferentes tributos e impuestos vigentes en nuestro país. Es por esto que no resulta extraño que muchos herederos se vean obligados a pedir un préstamo a diferentes entidades, como Suitaprest, para poder hacer frente al pago de estos tributos.

¿CÓMO DE CARO PUEDE RESULTAR EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES?

Sin duda, los costes fiscales de heredar en España acostumbran a ser altos debido a la obligación de pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de otros tributos de menor importancia, como la Plusvalía Municipal. En cualquier caso, si bien es cierto que el pago de estos impuestos es caro, lo cierto es que hay una serie de deducciones nada desdeñables que pueden hacer más llevadero el pago de estos.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que, dependiendo en qué Comunidad se encuentren los bienes de que se compone la herencia, se tendrá que pagar más o menos. Las Comunidades Autónomas con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones más caro son Cataluña, Extremadura o Andalucía, mientras que otras Comunidades como Madrid o Cantabria tienen dicho tributo bonificado al 99%.

En cualquier caso, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tiene una serie de reducciones estatales y autonómicas entre las que se encuentran conceptos como la discapacidad, reducciones por edad, reducciones para los hijos menores de 21 años o reducciones por la adquisición de la vivienda habitual. Sin embargo, el pago de este impuesto varía según la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos, por lo que es importante saber las condiciones que se aplican en cada una de ellas.

SUITAPREST COMO SALIDA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Algo que se ha venido dando en los últimos años es que se herede una determinada propiedad pero que el heredero en cuestión no tenga liquidez para hacer frente a los pagos de los impuestos y los demás gastos derivados de la aceptación de la herencia.

Por ello, encontramos entidades que ofrecen préstamos para hacer frente al pago de estas tasas. Tal es el caso de Suitaprest, empresa que adelanta un capital de hasta 300.000 euros, sirviendo de garantía del préstamo la propiedad que herede el sucesor y cliente en cuestión.

Además, estos préstamos estarán disponibles en una semana, previo formulario de solicitud con alguno de los asesores expertos con los que cuenta Suitaprest. En cualquier caso, podrás solicitar un análisis o estudio de alguno de los expertos, de forma completamente gratuita, recibiendo, tras la tasación de la vivienda por un tasador oficial, el ingreso del préstamo en una semana y contando con un plazo de devolución de hasta 20 años con carencias de hasta 5 años.