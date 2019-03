Sanidad contratará a 600 efectivos más en el área de Atención Primaria

6:28 AM

V. Pavés, S/C de Tenerife

Uno de los bloques del sistema sanitario más afectados por la crisis ha sido la Atención Primaria. La disminución de plantilla generó un consecuente aumento en el cupo de pacientes que, unido a las obligaciones de resolver cada consulta en pocos minutos, ha logrado mermar del todo una de las patas más importantes de la atención sanitaria. Víctima de estas deficiencias también ha sido el Servicio Canario de la Salud (SCS), por lo que ahora, la consejería de Sanidad comenzará a implementar un programa de mejora y potenciación de la Atención Primaria.

Bajo la designación Estrategia +AP, Sanidad va a destinar 87,5 millones de euros en tres líneas estratégicas: ampliar las plantillas, mejorar las infraestructuras y adquirir equipamiento en los próximos tres años. En este sentido, el 37,7% del potencial inversor recaerá en recursos humanos. Así, la Dirección del Servicio Canario de Salud (SCS), liderada por Conrado Domínguez, junto a la dirección general de Programas Asistenciales, de la que es representante Elisabeth Hernández, prevé contratar a más de 600 profesionales, divididos en 80 médicos de familia, 15 pediatras, 300 enfermeras, 100 auxiliares de enfermería y casi 100 auxiliares administrativos.

Este crecimiento, que se sitúa en el 15%, reforzará una plantilla conformada en la actualidad por 5.000 profesionales. Conrado Domínguez es consciente de las dificultades a la que está expuesta la contratación de personal, especialmente de médicos, pues los últimos años han demostrado que no existe personal suficiente para cubrir todas las plazas disponibles. Un ejemplo es la pediatría, donde el 33% de los profesionales que copan los puestos disponibles en Canarias no tienen la especialidad.

No obstante, Domínguez aseguró haberlo contemplado y su apuesta pasa por ofrecer mejores condiciones laborales. "Nuestra intención es ofrecer contratos estables y atractivos para que quieran trabajar con nosotros", insistió. El director del servicio es consciente de que la resolución de este problema no depende únicamente de este factor, por lo que la estrategia también contempla fomentar la importancia de la Atención Primaria durante los estudios del Grado de Medicina, crear una asignatura específica de Medicina Familiar y comunitaria en el Grado de Enfermería y aumentar las plazas MIR de Pediatría y Medicina de familia en los próximos años.

"El Ministerio ha acreditado nuevas plazas para la convocatoria de 2020 y hemos vuelto a pedir más para las próximas convocatorias", explicó Domínguez. Durante 2019, Sanidad invertirá 22,5 millones, una cantidad especialmente enfocada en la contratación de personal. De hecho, hasta final de año se procederá a la contratación de 10 médicos de familia, 3 pediatras, 60 enfermeras, 20 auxiliares administrativos, 11 auxiliares de enfermería, 10 fisioterapeutas y cinco psicólogos clínicos.

La contratación de personal es la condición sine qua non para poder llevar a cabo el resto del total de 50 acciones destinadas a la mejora asistencial. Domínguez señaló que entre ellas se encuentra "la racionalización de tarjetas sanitarias -es decir, el cupo de cada médico-, retener al talento formado en las Islas, trabajar en la excelencia de los cuidados -mediante la iniciativa Nursing Now- y mejorar la implicación de los pacientes -con la Mesa y la Escuela de Pacientes-. Asimismo, se busca mejorar la atención a la cronicidad y proceder a la compra de nuevo equipamiento tecnológico, pero como recordó Domínguez, esto último está supeditado a unos concursos públicos, con lo que no es posible saber cuánto tardará y, consecuentemente, es difícil señalarlo como un objetivo a corto plazo.

La estrategia contempla una de las reivindicaciones más recurrentes de los profesionales: la racionalización de cupos. "No se trata de establecer un estándar de 1.200 pacientes por médico, sino de estudiar cuál es el mejor cupo atendiendo a varios factores, como la distribución de la población, sus características y el nivel de dificultad", concluyó Domínguez. Con el fin de que todos los objetivos se vayan cumpliendo, +AP será evaluada con una Comisión de Seguimiento.

la estrategia

50 acciones integran las tres líneas sobre las que se sustenta +AP. De ellas, 18 están relacionadas con la Organización y Gestión, 23 con la mejora de la resolutividad, y 9 centradas en la atención del paciente.

123 profesionales serán contratados en mayo, tras culminar su periodo formativo.

17 pruebas diagnósticas más quieren establecer en Atención Primaria para llegar al total de 181.