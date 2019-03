Premio a las ideas de los jóvenes

José D. Méndez

L a consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, reconoció ayer a dos adolescentes de El Hierro y Tenerife que se alzaron con los distintivos de mejor cartel y eslogan con motivo del Día Universal de los Derechos del Niño.

Es la segunda vez que se entrega este galardón dirigido a alumnos de Secundaria que tiene como objetivo la promoción y divulgación de los derechos de los niños, y adolescentes. Tal y como ocurrió en la edición anterior con la Situación de la Infancia y la Familia en Canarias, el cartel y el eslogan ganadores serán la portada del libro que recoge la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia.

El objetivo de este certamen es promover la difusión y el pleno cumplimiento de los derechos y reconocimiento de las obligaciones de los niños y adolescentes residentes en Canarias, avanzar en su protección y la promoción de sus capacidades en espacios de educación y en valores que permitan su desarrollo integral y creciente autonomía como ciudadanía.

Los ganadores fueron Javier García Pacheco, del IES La Matanza de Tenerife, y Andrés Israel Novoa Azanza, del IES Garoé de Valverde, capital de El Hierro.

Valido entregó a cada uno de los galardonados, con el fondo del cartel y el lema que idearon, una tarjeta regalo por valor de 500 euros.

La consejera insistió en "un uso útil para ella, no solo entretenimiento. Por ejemplo, en libros". Asimismo bromeó con un "no se la gasten todo en un día" y también en que "se acuerden de sus papás y sus mamás en forma de regalo de lo que ellos quieran".

Junto a los chicos estaban sus familias, que del apoyo inicial a una idea "algo loca" pasaron al entusiasmo absoluto cuando se dieron cuenta de que era genial y de que tendría una gran repercusión.

"La tutora nos presentó la idea a principios de curso y la mayoría de mis compañeros renunció. A mí me interesó por la protección y la educación de la infancia. Yo pensé en unir el día y el año. Así me salió el lema: ¿Solo un día? Por qué no 365. Lo asegura Javier García Pacheco, de 15 años, alumno de 4º de la ESO, nacido, residente y estudiante en La Matanza (Tenerife). Recuerda que "el mes pasado, en febrero, me comunicaron que había ganado y me sorprendió". No se lo esperaba, exactamente igual que sus padres, Miguel y Eulalia, que le acompañaron ayer en la entrega y a los cuales "no les dije nada, quería sorprenderlos". A fe que lo consiguió. Javier aparenta ser un chico muy serio. Aunque no lo tiene decidido le gustaría enfocar su vida laboral "por algo referido a la informática o las tecnologías".

De momento se afana en estudiar y sacar buenas notas. Reparte el tiempo entre la actividad lectiva y aficiones, en principio tan dispares por lo sedentario y la actividad que conllevan, como "competir en videojuegos y practicar el ciclismo". Ayer estaba muy contento y se le notaba aunque siempre aparente seriedad.

De padre asturiano y madre ecuatoriana, Israel Novoa -"llámeme Israel, aunque sea mi segundo nombre"- nació en el Principado pero reside "desde pequeñito" en la Isla del Meridiano. Tiene 17 años y es alumno del Aula enclave del IES Garoé de Valverde, la capital. Su orgullosa progenitora, Kathy, lo acompañó ayer, igual que su hermano Cris, a la hora de recibir un premio inesperado. Tanto que, asegura, "no me iba a presentar, no quería porque ni tenía ideas ni pensaba que pudiera ganar. Mis maestros, Cristina y Narciso, me convencieron y aquí estoy". La idea tardó apenas dos días en desarrollarla y la elaboración del dibujo le ocupó otras cuatro jornadas. Su diseño es un dibujo de las siete islas porque, afirma, "no llegué a las ocho; lo tenía ya hecho antes de la proclamación como tal de La Graciosa" en el cual quiso introducir la realidad "de la mucha inmigración que recibe Canarias".

La imagen forma parte de la vida cotidiana de Israel porque tiene muy claro que "quiero ser fotógrafo. Me encanta tomar imágenes y lo hago como afición casi a diario. Cuando veo algo que me atrae lo fotografío". Su otra gran pasión es el buceo. Es herreño.