6:35 AM

Si alguien me preguntara con qué frase o idea me quedaría del discurso que ofreció el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el último debate sobre el estado de la nacionalidad, no dudaría en elegir la siguiente afirmación: "El proyecto de una Canarias gobernada desde Canarias en el espacio de convivencia democrática de la España constitucional y que apuesta por los valores y el futuro de la Unión Europea".

Sé que muchos lectores podrían cuestionarse mi elección al haberse tratado diferentes e importantes temas en el transcurso de este pleno, como la sanidad, la educación o el empleo, por nombrar algunos, pero créanme si les digo que la política europea tiene mucha más influencia en nuestra vida de lo que pensamos.

Digo más. Nuestro presente y futuro dependen de la construcción de este proyecto comunitario, solidario y de cohesión territorial y ciudadana, que nació bajo el lema Unida en la diversidad, como una forma de hacernos ver que esta unión, amén de respetar y valorar las culturas, tradiciones y lenguas del continente, pretende lograr un desarrollo equilibrado y sostenible, favoreciendo la integración económica en el conjunto de la UE.

Sigo creyendo, al igual que muchos, que, con sus avances y reveses, la Unión Europa continúa siendo el proyecto de mayor transcendencia histórica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En poco más de medio siglo, los europeos hemos construido el mayor espacio de paz, libertad y prosperidad de toda la historia de la humanidad, y pese a contratiempos serios, como el brexit, es hora de seguir trabajando en la construcción del mañana.

Por ello, como vicepresidenta del Consejo Canario del Movimiento Europeo y como una activista europea en nuestro Parlamento, esta semana he enviado a todos los alcaldes de Canarias y presidentes de cabildos una carta invitándolos a organizar en su municipio cualquier actividad que sirva para explicar a sus vecinos la importancia que tienen las políticas europeas en nuestro día a día y cómo numerosas obras públicas e infraestructuras, nuestros transportes o nuestro sector agrario y pesquero se han beneficiado de nuestra integración en la Unión Europea.

A tres meses de celebrarse las elecciones, y desde nuestra posición institucional especialmente, debemos ayudar a revertir la baja participación de los canarios en los comicios al Parlamento Europeo que fue de un 37,7 por ciento mientras que la media nacional se situó en un 43,8.

Estos datos nos deben hacer reflexionar porque ocurren en una comunidad autónoma que tiene condición de Región Ultraperiférica (RUP), la única en España con este estatus y refrendada en el Tratado de Lisboa, que nos ofrece una mejor posición frente a otras comunidades del país en el vigente marco presupuestario 2014-2020.

De hecho, unos 4.000 millones de euros del presupuesto comunitario ayudan a nuestro Archipiélago a consolidarse como una oportunidad de futuro para la Unión Europea, casi un tercio del total de los fondos destinados a las RUP.

Por tanto, como canarios y como europeos nos enfrentamos a muchos desafíos y es responsabilidad de todos decidir en qué Europa queremos vivir, y más en un territorio fragmentado y alejado como el nuestro, geográficamente en el continente africano. Nuestro destino está unido a este contexto internacional, y debemos seguir confiando y trabajando para hacer más y mejor Europa, para aprender de nuestros fallos y para avanzar en una unión más cercana, más capaz de sacar partido al mercado interior y más activo en la solución de los desafíos globales.

Europa es nuestra identidad en la globalización y tenemos que lograr europeizarnos para ser más fuertes. Por eso, al igual que hice con los representantes de las distintas corporaciones, te invito a unirte a la campaña que la Oficina del Parlamento Europeo en España está desarrollando para aumentar la participación en las próximas elecciones del 26 de Mayo y que podrás encontrar en la siguiente dirección: https://www.estavezvoto.eu/.

Canarias se juega mucho con Europa y combatir el euroescepticismo debe ser tarea de todos. Cuento contigo para lograrlo.

*Vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias