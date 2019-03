Arco clausura este domingo su 38 edición

9:22 AM

Madrid, EFE ARCO 2019, la feria que pone a Madrid en el escaparte mundial del arte contemporáneo, cierra sus puertas este domingo en Ifema, donde la obra más buscada por el público ha sido el ninot de Felipe VI, creado por Santiago Sierra y Eugenio Merino.

El controvertido ninot deberá quemarse, por contrato, una vez desembolsados los 200.000 euros que cuesta, y tiene la oferta en firme de un coleccionista español que está ultimando los detalles de la venta con los artistas y los abogados de la Prometeo Gallery, de Ida Pisani.

Polémicas aparte, desde que abrió sus puertas este miércoles con Perú como país invitado, ARCO está yendo "muy bien" en cuanto a ventas se refiere, según ha explicado su director Carlos Urroz, que se despide de la feria.

El próximo año la responsable de ARCO será Maribel López, vinculada al equipo directivo desde 2011, con un proyecto que pretende ser "continuista" aunque incorporará un novedad: se alternará cada año país invitado y tema.

ARCO 2020 se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo e incorporará como tema central un concepto -"It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo"-, desde el que se observarán prácticas artísticas a partir de la obra de Félix González-Torres (Guáimaro, Cuba 1957 -Miami, Estados Unidos 1996).