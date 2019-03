Luis M. Alonso

Al contrario de lo que sucedió hace un año con El hilo invisible, la bellísima cinta de Paul Thomas Anderson, no hay esta vez cine con comida entre los nominados a los Oscar de Hollywood. Proliferan, por contra, las películas indigestas.

Tampoco es mi intención, esta vez, referirme al concurrido cameo culinario de la cinematografía, sino a los filmes donde la presencia gastronómica es por sí sola el eje que vertebra la acción. A los papeles principales, no a los secundarios, que pueblan algunas de las mejores secuencias del legado italoamericano, como la saga de El Padrino, Uno de los nuestros, etcétera. No es fácil olvidar en la primera de ellas a Clemenza, con la canotiera preparando unas albóndigas boloñesa y contándole a uno de los secuaces que esperan impacientes bajo la pálida luz del mediodía de Nueva Jersey que el secreto está en agregar una pizca de azúcar. El azúcar reduce la acidez del tomate. No es un secreto escondido bajo llave, pero alegra conocerlo por Clemenza, que lo susurra como si se tratara de algo insondable. O en la película de Scorsese, ver a Paul Cicero laminar el ajo delicadamente con una fina cuchilla de afeitar y al resto de sus compinches vigilando el sofrito, cortando la carne en el taller de cocina que han improvisado en la cárcel gracias a las buenas relaciones con los funcionarios de la prisión y el fluido tráfico de mortadelas, salchichas, salami, queso, pepperoni y prosciutto.

En esa lista de películas centradas en la cocina, donde la comida sirve como un medio para contar las historias de familias, relaciones y experiencias de vida, no podría faltar, por ejemplo, la que es, a mi juicio, el gran título gastronómico de la historia: el repaso en celuloide de la cena que cualquier persona de buen gusto querría poder cocinar y ofrecer a sus invitados, los vinos que de vivir entonces le gustaría descorchar para acompañarla. Quienes me intuyen sabrán que me refiero a El festín de Babette (1987), en la que el banquete de la felicidad consiste en sopa de tortuga, blinis Demidoff, codornices en sarcófago, quesos franceses y tarta de cerezas, sin contar el champaña Veuve Clicquot de 1860, el Claude Royaux de 1885 y el ClosVougeot cosecha de 1845. La película es de Gabriel Axel y está basada en un precioso relato de Karen Blixen, Cuenta la historia de una francesa (Stephane Audran), distinguida ex jefa de cocina del Café Anglais de París, que un buen día decide huir de la Comuna y se refugia en la casa de Martina y Philipa, dos hermanas solteras de avanzada edad que viven en una remota aldea danesa, Berlevaag, a finales del siglo XIX. La nostalgia por la buena cocina y la suerte en los juegos de azar le permiten a la cocinera agasajar a las ancianas y al resto de convecinos, un grupo de fanáticos puritanos que se ve arrastrado por la sensualidad de un maravilloso festín en el que la magia de la alquimia y la pericia en los fogones se traducen en un soberbio resultado. La felicidad es plena, uno se queda con los ojos pegados a la pantalla.

Big Night (1996), filmada por Stanley Tucci y Campbell Scott, es otra de mis favoritas. La historia entrañable que cuenta es la de dos hermanos inmigrantes italianos en Estados Unidos, el chef (Tony Shalhoub) y el hombre de negocios (Tucci), que abren el restaurante de sus sueños, Paradise, en Nueva Jersey. Ambos luchan por atraer a los comensales locales, acostumbrados a los espaguetis con albóndigas, a la verdadera cocina italiana. Ponen todo su empeño en preparar un banquete para una gran noche que probablemente decidirá el destino de sus vidas. La pieza clave del menú es el timballo siciliano, una enorme torta con capas y capas de pasta, quesos, salsas, carnes y todo tipo de cosas. Se tarda aproximadamente un día y medio en hacerlo.

No debe faltar Comer, beber, amar (1994), la película taiwanesa dirigida por Ang Lee, la primera que realizó y un éxito de crítica y de taquilla. Ambientada en Taipei, la película cuenta la peripecia de un reputado chef chino, viudo, con tres hijas solteras muy modernas y desafiantes. Las cenas dominicales elaboradas y obligatorias se vuelven cada vez más complicadas, a medida que las chicas tratan de abrirse camino hacia el futuro, mientras que el padre intenta mantenerlas cerca de sí. Se cocina y se come mucho.

Ningún aficionado a la cocina japonesa debería dejar de ver Jiro Dreams of Sushi (2011), el documental sobre comida más aclamado, del director David Gelb, creador de la serie de Netflix, Chef's Table, que va por la sexta temporada, sobre el trabajo de algunos de los cocineros que marcan tendencia. Jiro Dreams of Sushi es una meditación reflexiva y elegante sobre el trabajo, la familia y el arte de la perfección. Narra la vida del octogenario Jiro Ono, considerado por muchos como el mejor chef de sushi del mundo, un padre afectuoso pero complicado. Ono es el propietario de Sukiyabashi Jiro, el famoso restaurante de diez asientos situado en una estación de metro de Tokio, la primera de sus características en recibir tres estrellas en la guía Michelin. Tampoco habría que olvidarse de Como agua para chocolate (1992), mexicana basada en la novela más vendida de Laura Esquivel. En el contexto de una fábula de amor prohibido, la película trata sobre la hermosa Tita, la más pequeña de tres hijas, a la que se le exige permanecer soltera y cuidar de su madre hasta que muera. Pedro, el hombre que ama, se casa con su hermana mayor, Rosaura, para estar cerca de ella. Y ella encauza todas sus emociones en una exquisita cocina. Los platos seducen más que la historia en sí, algo cursi.

Chocolat (2000) sí es seductora gracias a Juliette Binoche y, en menor medida, Johnny Depp. Chocolate y dulces indulgencias en la Francia rural. En Willy Wonka (1971), un niño de clase humilde tiene la oportunidad de visitar la fábrica de chocolate más gloriosa jamás imaginada por mentes humanas. Bottle Shock (2008) es el entretenimiento sobre vinos mejor que conozco. Un sumiller parisino Steven Spurrier (Alan Rickman) llega a California en 1976 para encontrar el mejor vino y poder enfrentarse con sus homólogos franceses en una prueba de sabor a ciegas. El juicio de París es una gran secuencia vinícola del cine de nuestro tiempo.

En una lista actual de películas cinematográficas sobre comida tendrían que figurar Haute cuisine (2012), que aquí se tituló Los sabores de palacio y que cuenta la historia de Hortense Laborie (Catherine Frot), una cocinera célebre en una pequeña ciudad de Francia, a la que el presidente de la República llama de repente para que le cocine platos en el Elíseo. Inolvidable la tartine de trufas de Miterrand de medianoche. En El viaje (2010) la comida es muy protagonista de la excursión por el norte de Inglaterra de los cómicos Steve Coogan y Rob Brydon. Más tarde, en la misma onda, vendrían Viaje a Italia y Viaje a España. Todas ellas de Michael Winterbottom. Chef (2014), de Jon Favreau, es la vuelta de un cocinero de fama a sus orígenes, en un food truck . Me he dejado unas cuantas.