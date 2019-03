Europa Press, Madrid

El Barcelona volvió a convertir el Santiago Bernabéu en el jardín de su casa después de ganar por segunda vez en cuatro días a su eterno rival gracias a un gol de Rakitic que permite a los culés echar el lazo al campeonato de Liga y destapar las costuras del campeón de Europa, al que se le consume la ilusión esta temporada. Eliminados de Copa en el mismo escenario y ante el mismo oponente, la Liga parece una quimera para el sobrepasado Solari. No hay ideas ni argumentos que puedan girar el rumbo de un Madrid que volvió a salir magullado. Todo salió bien para un Barcelona que jugó con pausa. Luis Suárez y Messi, que fue el mejor del partido, avisaron en primera instancia a los de casa. Vinicius, por su parte, fue el único que sacó del sopor a los de Chamartín. El brasileño lo intentó, pero solo eso, porque sigue peleado con la definición para discusión de unos y otros en este Madrid de entreguerras. Eso tampoco vale, sobre todo si tu rival se llama FC Barcelona y encuentra la motivación que parece faltarle a los de Solari. Fue entonces cuando el Barça encontró la rendija. Con Ramos desquiciado y Varane fuera de sitio, Sergi Roberto puso la alfombra roja a Rakitic y el croata no falló en el corazón del área. Primero controló con el exterior y luego la picó por encima de Courtois, que no salió bien parado de su primer clásico. Messi y Suárez fueron suficientes para controlar el envite hasta el descanso. A partir de ahí cambiaron las tornas. Los blaugranas jugaron más y mejor con el reloj ante la impotencia del Madrid. La hoja de ruta estaba en blanco y no hubo un solo pase entre líneas que sacase al equipo de la mediocridad. La zona de tres cuartos fue un auténtico tedio, mientras que Arthur y Busquets hicieron a sus anchas, pese a que el de Badía jugase amonestado desde el minuto 2. Si había problemas, Piqué y Lenglet no dejaron pie a las dudas. Luis Suárez perdonó en un mano a mano, exigido por Ramos y la sombra de Courtois, y Dembélé tiró fuera una contra que se marchó por muy poco. Hasta Messi lamentó no haber marcado el segundo en el tiempo de descuento. En los de casa, ni el aire fresco de Isco pudo cambiar el decorado. El malagueño, un mes después, volvió a vestirse de corto. Pero ni la magia de Isco ni el ansia de Asensio cambiaron la suerte del Real Madrid, que sigue sin saber hacia dónde se dirige. Por contra, el Barça sale del Bernabéu con una nueva victoria y el lazo sobre la Copa. El triunfo da 12 puntos de renta -más el golaverage- al conjunto blaugrana, que tiene todas las papeletas para conquistar su segunda Liga seguida.

Solari no se rinde

"Las Ligas se disputan hasta la última fecha. No importan las distancias", afirmó Solari. "Nos ha faltado concretar alguno de los muchos remates que hicimos. Lo hemos buscado de todas las maneras. Ha sido un partido peleado, disputado en todas las áreas", añadió. También fue preguntado por la pitada a Bale y los aplausos a Isco. "Bale lo ha intentado igual que todo el equipo. Jugamos bien en conjunto. Lo que no podemos perder es este orden de equipo y la solidez. La afición se expresa con mucho respeto la gran mayoría de veces. Viene con ganas de vernos ganar".

Valverde, reforzado

"Las victorias siempre refuerzan, más en el Bernabéu y más dos veces seguidas, pero no es una garantía de lo que vaya a ocurrir después. Te da cierta seguridad", declaró Ernesto Valverde. "Estuvimos mucho mejor que el otro día en la Copa. Dimos un paso adelante, se veía que dominando el balón les hacíamos daño y luego hemos tenido que defender. No hemos podido hacer el segundo y estábamos expuestos".

0-1

real madrid barcelona

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Casemiro (Isco, 75'), Modric, Kroos (Fede Valverde, 55'); Bale (Asensio, 61'), Benzema y Vinicius. FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Semedo, 90'), Rakitic, Arthur (Vidal, 70'); Messi, Dembele (Coutinho, 77') y Luis Suárez. Árbitro: Undiano Mallenco (C. Navarro). Tarjeta amarilla a Busquets, Lenglet, Ramos, Asensio y Carvajal. Gol: 0-1, m. 26: Rakitic. Incidencias: Estadio Santiago Bernabéu con 78.921 espectadores.