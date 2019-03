Juan Manuel Rodríguez: "Merecimos mucho más; otra cosa es que no nos dejen"

Redacción Deportes, EFE El entrenador de Las Palmas Atlético, Juan Manuel Rodríguez, manifestó tras la derrota de este domingo en Fuenlabrada (1-0) que su equipo mereció "mucho más" por lo realizado en la segunda parte, pero "otra cosa es que no nos dejen", en referencia al árbitro del partido.

El técnico isleño se quejó de que el único tanto del encuentro llegó precedido de una jugada que, a su juicio, era falta favorable al filial amarillo y no fue concedida por el colegiado, y también lamentó que no expulsara a un futbolista del Fuenlabrada por una acción sobre el centrocampista cántabro Josemi Castañeda.

"El rasero no es el mismo, y mejor no empleo el adjetivo que debería, porque Canarias también es España", dijo contrariado en la sala de prensa del estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, tras aceptar la expulsión de Yéremi Valerón, y que su rival no quedara con un jugador menos por una acción similar.

Rodríguez también vio un penalti por manos en el área local, por lo que "una vez más" no le gustó la actuación arbitral hacia su equipo, que no logra salir de su mala dinámica de resultados y tras la derrota de hoy ha caído a los puestos de descenso directo en el grupo I de la Segunda División B.

"No podemos luchar contra las cosas externas", insistió el entrenador de Las Palmas Atlético tras perder en Madrid.