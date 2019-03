Jorge Prado arrasa y sube al podio en Argentina

Neuquen (Argentina), EFE Jorge Prado, vigente campeón del mundo de motocross en la categoría de MX2, abrió la temporada en modo campeón y firmó un fin de semana excepcional con un doblete en las dos mangas, victoria en el Gran Premio y placa roja de líder desde el primer día de competición.

El piloto lucense, tras una buena pretemporada, comenzó el sábado por detrás de su gran rival, el danés Tomas Kjer, pero el domingo Jorge Prado interpretó un auténtico monólogo.

"He hecho una buena salida tras Tom y después le he pasado para encontrarme la pista limpia y poder rodar a mi ritmo, marcando unas buenas vueltas para lograr una buena distancia. Me he sentido muy bien en la pista", dijo Jorge Prado.

Jorge Prado dominó la segunda manga de manera incontestable y selló así el fin de semana soñado para empezar la temporada. Subió al podio acompañado por el danés y por el australiano Evans y una vez allí escuchó su primer himno del año y saboreó el champán, por primera vez, ya con 18 años cumplidos.

La segunda prueba del Mundial será el 24 de marzo en Gran Bretaña. Y hoy salió feliz de Argentina. "Esta es una de mis carreras favoritas por el tipo de terreno y por el calor del público, pero es un circuito muy duro, en el que es muy difícil marcar diferencias. Salgo muy contento porque hemos entrenado muy duro este invierno buscando esto. La temporada es muy larga, pero hemos dado un primer paso."