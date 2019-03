J.R.

L a baja por sanción de Jorge Sáenz con vistas al partido de la próxima jornada entre el Tenerife y el Numancia aumenta las opciones de que Mauro dos Santos se estrene como jugador blanquiazul en la competición.

José Luis Oltra tendrá tres especialistas para los dos puestos de defensa central: Alberto Jiménez, que igualó hace dos viernes su mejor serie, de trece encuentros completos consecutivos; Carlos Ruiz, sin minutos desde la visita al Oviedo del 12 de enero; y el citado Mauro, uno de los cinco fichajes del Tenerife en el mercado de invierno.

A diferencia de los demás recién llegados (Borja Lasso, Uros Racic, Fernando Coniglio e Isma López), el zaguero argentino no pudo estrenarse en la Liga a los pocos días de su incorporación a la plantilla tinerfeña. Unas molestias en la rodilla provocadas por una descompensación muscular le impidieron tener continuidad en los entrenamientos y dejaron a José Luis Oltra sin la posibilidad de incluirlo en las convocatorias para los partidos ante el Nástic, Málaga y Deportivo. Finalmente, el exfutbolista del Leganés debutó en una lista coincidiendo con la visita del Córdoba al Rodríguez López y repitió en el desplazamiento del equipo a Cádiz -en ambos casos, sin llegar a salir al campo-, pero se quedó en la grada en el posterior compromiso con el Real Mallorca.

Ahora podría dar el paso defintivo si finalmente José Luis Oltra se decanta por su participación en el Tenerife-Numancia. Sería su primer partido oficial en esta temporada -con el Leganés, su anterior club, ni siquiera llegó a ser convocado- y pondría fin de este modo a una sequía de diez meses, ya que su última actuación se produjo el 12 de mayo de 2018 en el estadio de Anoeta, en un Real Sociedad-Leganés.

Dos Santos, el primer refuerzo del Tenerife en la ventana de invierno, llegó a la Isla el 10 de enero tras firmar un contrato de dos temporadas y media de duración, pero no tardó en entrar en la enfermería. "Unas molestias no me dejaban extender del todo la rodilla, e intentaba entrenar, pero tuve que parar. Fue lo mejor. No quería trabajar al 50 por ciento y faltarle al respeto a mis compañeros", dijo el correntino después de recibir el alta médica a comienzos de febrero.

Una vez pasada la peor parte, Mauro siguió el consejo de Oltra. "Me ha pedido que vaya con calma, porque todavía quedan partidos en el campeonato". Entretanto, el técnico evaluó de cerca la evolución del recuperado Dos Santos, con la tranquilidad de saber que ya era "uno más" en los entrenamientos y que "lo único" que le podía faltar era "competir". A partir de ahí solo quedaba "elegir el momento" para que entrara en acción. "Probablemente, al principio acusará más el tiempo que lleva sin jugar, pero poco a poco se pondrá mejor", apuntó.

Cuando Mauro acceda al terreno de juego en un partido, ya sea en la cita con el Numancia o más adelante, el Tenerife habrá avanzado en esta temporada con minutos para 28 jugadores, contando encuentros de Liga y de Copa del Rey, siendo Dani Hernández el único que ha intervenido de principio a fin en las 27 jornadas de Segunda División A y el canterano Javi Alonso el que menos protagonismo ha tenido, con solo 6 minutos en la visita al estadio de El Sadar.

Dentro de los integrantes del plantel profesional, quedan por estrenarse en la Liga 2018/2019 Mauro dos Santos y el portero Ángel Galván, que tuvo la oportunidad de disputar la única eliminatoria de Copa del Rey que jugó el Tenerife. Por contra, con más de dos mil minutos en Liga ya están, además de Dani, Luis Milla, Alberto y Jorge. Y no se encuentran muy lejos de ese registro blanquiazules como Malbasic (1989), Suso Santana (1751) y Luis Pérez (1729).

Borja Lasso

Debutó con el Tenerife en la misma semana de su llegada. Fue titular en el partido con el Nástic y repitió en los cinco siguientes para acumular 502 minutos. En sus estadísticas, una asistencia, cinco tiros a puerta, 304 pases, dos tarjetas amarillas...

Uros Racic

Al igual que Lasso, lo suyo fue pisar la Isla y debutar en Liga. También ha sido fijo en las alineaciones y alcanza los 538 minutos. Marcó en el empate con el Mallorca, ha dado 336 pases y aportó una asistencia.

Fernando Coniglio

El delantero argentino ha jugado los mismos partidos que Lasso y Racic, pero solo los dos últimos como titular. En total ha intervenido en 220 minutos. Coniglio ha tirado una vez a puerta y recibió una tarjeta amarilla en la visita al Cádiz.