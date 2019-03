EEUU busca "una coalición amplia" para reemplazar a Maduro en Venezuela

Washington, EFE El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó hoy que Estados Unidos busca una "coalición amplia" internacional para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a "todo el régimen corrupto".

"Me gustaría ver una coalición tan amplia como podamos reunir para reemplazar a Maduro, reemplazar a su régimen corrupto. Eso es lo que estamos intentando hacer", dijo Bolton en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN.

El responsable hizo referencia a su frenética actividad en Twitter, donde afirmó que ha llegado a publicar unos 150 mensajes sobre Venezuela, la mayoría en español, en el marco de los esfuerzos para recabar apoyos para "una transición pacífica del poder de Maduro a Juan Guaidó", a quien EE.UU. y medio centenar de países han reconocido como presidente encargado de Venezuela.

El pasado 23 de enero, el líder opositor Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), se proclamó mandatario interino invocando unos artículos de la Constitución.

Tanto en la entrevista a la CNN, como en otra que también dio hoy al canal Fox News, Bolton criticó la influencia de Cuba en Venezuela.

"Parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana, hay de 20.000 a 25.000 funcionarios de seguridad cubanos según informaciones públicas, este es el tipo de cosa que nos parece inaceptable", indicó a la CNN Bolton, quien minutos más tarde dijo en Fox News que había que "desembarazarse" de dicha influencia de Cuba.

También señaló a esta segunda cadena de televisión que hay conversaciones "bajo la mesa" sobre el futuro del Ejército venezolano.

Por otro lado, advirtió a Maduro de que si se detiene a Guaidó a su regreso a Venezuela solo acelerará el día de su propia marcha, porque, aseguró, "la oposición está unida de una manera sin precedentes en los últimos veinte años".

Guaidó tiene previsto regresar a Venezuela tras una gira por cinco naciones latinoamericanas, que le han llevado a Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil y Ecuador, en busca de apoyo político.

El opositor abandonó el pasado 22 de febrero el territorio venezolano pese a la prohibición de abandonar el país dictada por la Justicia, que está investigando su proclamación como presidente interino, lo que el Tribunal Supremo no avala ya que solo reconoce a Maduro como jefe de Estado.

Bolton agregó que la actual Administración estadounidense "no tiene miedo a usar la expresión Doctrina Monroe", que, recordó, ha sido el "objetivo" de presidentes estadounidenses en el pasado.

Dicha doctrina, que data de 1904, defiende la atribución de derechos unilaterales a EE.UU. sobre Latinoamérica, donde se asocia con el historial imperialista del país norteamericano.

En respuesta a una pregunta de ese medio sobre si el respaldo de Washington a "dictadores brutales" en todo el mundo no socava la credibilidad de sus argumentos sobre Venezuela, Bolton apuntó tajante: "No, no lo creo".