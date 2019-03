Domingo Ramos

L a depuración y el presente del agua fueron ayer los protagonistas del ciclo de charlas y debates que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Noreste acoge desde el pasado 22 de febrero. Se trata de una iniciativa que culminará coincidiendo con el Día Mundial del Agua -22 de marzo- y que tiene entre sus objetivos principales la concienciación, que, precisamente, se convirtió en uno de los conceptos axiales que subyacieron en la cita de este sábado.

"El gran reto que tiene la Isla es el intentar reducir al máximo posible la cultura del pozo negro", sintetizó el consejero insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, en el arranque del acto, antes de dar paso a la ponencia de la profesora de la Universidad de La Laguna (ULL) Luisa Vera. "En la Isla antes había mucha escasez de agua y se administraba muy bien como recurso, pero nos hemos olvidado de que, una vez utilizada, se está vertiendo a gran cantidad de pozos negros y tenemos que solucionar esa situación", detalló previamente Martínez en declaraciones a este periódico.

La mañana empezó con una visita a las instalaciones: la llegada de las aguas, la separación de los residuos, el sistema de succión de olores... "A raíz del problema de la cianobacterias se ha constatado que estos temas interesan, y queremos abrir a la ciudadanía y explicarles cómo funciona una depuradora", precisó el político sobre esta propuesta del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF). Asimismo, se refirió a la voluntad que tienen de convertir la infraestructura de Valle de Guerra en un parque urbano con un aula medioambiental en el que poder concienciar a la población "del uso eficiente del agua y de qué es lo que ocurre una vez que le damos a la cisterna en nuestros hogares y dónde van esas aguas".

Actualmente se está avanzando para cambiar esa última parte del proceso. En Aguas residuales: oportunidades y retos en su depuración, Luisa Vera indicó que Europa ha llamado a sus estados miembros a la reutilización de las aguas que se depuran, y precisó que en ese proceso se pueden generar bioplásticos, biocombustibles o biotecnologías. Según explicó, el futuro va en la línea del "concepto de biorrefinería o instalación recuperadora de recursos".

"No me gusta trasladar la imagen de que las aguas residuales son un problema", señaló al comienzo de su intervención, y apuntó que el papel de las depuradoras es la eliminación de la materia orgánica y de los sólidos en descomposición. "El inodoro no es una papelera; no podemos tirar cualquier cosa" fue otro de los planteamientos de su exposición, que dio pie a un debate entre Abel Herrera, exdirector del Parque Rural de Teno; José Fernández, del CIATF; Beatriz Ramírez, de WTS, y Emilio Fernández, de Aqualia.

Posteriormente se celebró la segunda parte del programa de este sábado: el debate Presente del agua, de cariz más político, en una mesa en la que se sentaron, además del consejero Manuel Martínez (PSOE), José Joaquín Bethencourt (CC) y Fernando Sabaté (Podemos).

Después de los actos del 22 de febrero (debate Pasado del agua), del 23 de febrero (conferencia sobre el abastecimiento) y de ayer, la próxima parada será el 16 de marzo, con otra charla para la ciudadanía acerca de la reutilización y una mesa redonda del futuro del agua. Por su parte, el cierre tendrá lugar el Día Mundial del Agua, cuando está prevista una presentación sobre la mujer en el mundo del agua, la proyección de un documental y el debate titulado "El papel de la mujer hoy en el mundo del agua".