José D. Méndez, S/C de Tenerife

Antonio Martinón Cejas (La Laguna, 1950) está a punto de cumplir su mandato de cuatro años como rector de la Universidad de La Laguna (ULL). En abril o mayo, aún no está decidida la fecha de las de elecciones, será sustituido en principio por una mujer, ya que las tres candidatas, "con méritos sobrados para ello", lo son. Se siente "satisfecho del trabajo", aunque también ha habido retos que se impuso al llegar al cargo y no ha podido cumplir, como una nueva sede para la Facultad de Educación. De su mandato destaca "el apoyo a los jóvenes investigadores" y rechaza el "masoquismo" de la propia comunidad educativa cuando valora negativamente en forma de etiqueta y por sistema la que es "una buena universidad". A este catedrático de Matemáticas le resta todavía un año como docente antes de jubilarse: "Por supuesto que volveré a dar clase". Martinón recibió a El Día en su despacho del Rectorado.

¿Cuál es su balance de estos casi cuatro años de gestión al frente de la ULL?

En general, estoy satisfecho del trabajo realizado. Me hubiera gustado hacer más cosas. Muchos proyectos iniciales están sin empezar y otros sin concluir. Destacaría dos planos. Por un lado, los valores de convivencia, tolerancia y respeto mutuo, como se demostró en el reciente acto de entrega de las Medallas de Oro. Hemos tenido la preocupación de que la ULL sea de todos y todos sean tratados por igual. Por otra parte está la gestión. Hemos dado un impulso a la investigación y a la transferencia de conocimiento al mundo económico. Acaba de inaugurarse el Parque Tecnológico y la Universidad no solo ha puesto el suelo, sino también ese conocimiento y su transferencia a la sociedad.

¿Qué es lo que más le deja magua de lo que se ha quedado sin poder cumplir?

Hay varias cuestiones referidas a las infraestructuras. Entré con la idea de acabar el edificio de Informática o unificar la Facultad de Educación, que está distribuida hasta en cuatro espacios distintos. Hemos realizado muchas tareas de mantenimiento, pero no la obra nueva. Creo que podemos dejar enfocada, con avances esta misma semana, una nueva obra en la Facultad de Medicina que lleva cincuenta años igual y tiene una infraestructura muy mejorable.

¿La financiación es uno de los principales problemas de la universidad?

Es evidente que sí. Primero resulta fundamental cubrir lo básico, como es pagar a los profesores y el Personal de Administración y Servicios (PAS), la luz o el agua. Pero luego hay que buscar dinero para los contratos de los predoctorados o para apoyar la investigación. Hace unos días aprobamos la Cátedra Empresarial número 13, un modelo por el cual la entidad aporta el dinero y nosotros el potencial académico. Y también hay que modernizar la administración, ampliar la plantilla del PAS o reforzar la de profesores, porque cada año se jubilan una media de cincuenta.

Valore la anunciada medida de cotizar por las prácticas académicas.

Ya he dicho en varias ocasiones que en principio me parece bien la medida de que se cotice a la Seguridad Social por los estudiantes. La Conferencia de Rectores de las Universidades, la CRUE, ya ha mantenido varias reuniones con los Ministerios de Trabajo y de Ciencia. Lo ha hecho a través de una comisión formada por dos rectores, un vicerrector y una gerente. Esta última es la de la Universidad de La Laguna. El desarrollo de la norma posterior al Real Decreto publicado en este sentido quedará en manos del nuevo gobierno del estado tras las elecciones del 28 de abril. Insisto en que me parece una buena medida porque da seriedad y al parecer podría cubrir contingencias a las que no llega el seguro escolar. Hay una doble problemática de partida. Por un lado, económica, porque resulta necesario definir quién paga, y por otro de gestión, ya que son miles de alumnos. Si de un día para otro hay que dar altas, bajas, etcétera, habría un bloqueo administrativo.

¿La futura facultad de Educación estará en el Cristo o no?

No lo sé, no me atrevo a decir nada. Creo que corresponderá tomar una decisión al próximo equipo rectoral y también tendrá algo que decir el gobierno municipal que salga de las elecciones del próximo 26 de mayo. Ambas partes tendrán que verlo como algo viable y decidir en consecuencia.

¿Tendrá pronto Santa Cruz alguna sede de la ULL?

Ya tiene la de Náutica y hasta hace cinco años, Bellas Artes. El alcalde, José Manuel Bermúdez, hizo la oferta formal de ir al edificio de CajaCanarias, que estaba disponible. Hicimos sondeos aquí y había facultades dispuestas al traslado, pero al final el propietario dijo no. El alcalde nos lo comunicó y ahí quedó todo. Agradezco al señor Bermúdez por habernos ofrecido esta posibilidad. A la Universidad de La Laguna le viene bien tener algún centro en Santa Cruz. Las ciudades están ya prácticamente unidas, aunque esta es la Universidad de La Laguna. Pero ya me guatearía tener un centro, por ejemplo , en Nueva York. La expansión ha sido y es necesaria. De hecho en el centro de La Laguna solo tenemos ya la Facultad de Educación y el resto se ha ido desplazando a Guajara o Anchieta.

Tres mujeres son candidatas a sucederle. ¿Las féminas al po der?

La presencia de la mujer ha crecido de manera exponencial en la ULL y más de la mitad de mi equipo está formado por ellas. Pero no me gusta trivializar estas cosas. Ser mujer no es un mérito en sí mismo ni ser hombre un demérito. Las tres personas que han anunciado su candidatura a rector, en este caso rectora (Pino Caballero, Rosa Aguilar y Gloria Rojas) reúnen méritos más que sobrados para ello. Son catedráticas, algo obligado por la normativa, y todas han tenido algún tipo de responsabilidad en el gobierno universitario como vicerrectora, decana o secretaria general. Tienen un magnífico currículum, han dado este paso y son tres colegas respetables y muy válidas. No he decidido aún la fecha de las elecciones que deben ser en abril y mayo. Tengo que valorar el momento porque hay que adaptarse tanto al calendario académico como al político, ya que tenemos dos elecciones a la vista, una a finales de abril y otra a finales de mayo. De momento, en el último Consejo de Gobierno (el pasado jueves ante de que tuviera lugar esta entrevista) hemos definido una nueva Comisión Electoral que deberá trabajar ahora en el desarrollo del proceso.

Analice los grandes sectores de la universidad. Primero, los profesores como docentes.

Hemos dado orden a los títulos. Entre los oficiales hemos creado uno nuevo, el de Nutrición, y propios de la ULL muy ligados al mundo económico. Como un Máster relacionado con el mundo del agua y las empresas del sector. Además de un Grado en la Facultad de Educación un 50% en inglés, o el título doble de maestros, de Infantil y Primaria. Otro salto ha sido la internacionalización. En este sentido hemos acogido reuniones de la CRUE como la del Secretariado de Internacionalización, la de Gerentes o la de Secretarías Generales.

Ahora repase el mundo de la investigación.

Un asunto clave ha sido la incorporación del talento joven que es el presente y el futuro. Hemos apoyado a los jóvenes investigadores. Hay que hacer más, pero recorremos el camino con programas como el Viera y Clavijo, con el Gobierno de Canarias, o el Agustín de Bethencout y el María Rosa Alonso, de Ciencas y Humanidades, en ambos casos de la mano con el Cabildo.

¿El alumnado y el PAS?

No hemos tenido problemas en ninguno de los casos. Me gustaría que, sobre todo los alumnos, participaran más tanto en las elecciones como en los órganos de gobierno. Pero hay que entender que la situación es muy distinta a cuando yo era estudiante. Entonces se hacía política en la universidad y ahora en la calle. No es que no se tenga ideología.

La reciente entrega de Medallas de Oro. ¿Un acto entrañable?

Sin duda. Fue un reforzamiento del sentido de comunidad educativa de la ULL al margen de grupos, pensamiento o ideologías. Ese sentido de unión primó en un acto muy emotivo del que quedé plenamente satisfecho.

UUna etiqueta: la ULL está alejada de la sociedad de Canarias y de Tenerife.

Hemos dado un gran salto en este mandato, en mi opinión, para implicarnos en el mundo económico cultural y político de Canarias y en concreto de Tenerife. Es imprescindible para la universidad. Ahí están las prácticas que hacen nuestros alumnos en el ámbito económico e institucional, porque no solo van a empresas. Nosotros tenemos interés por los problemas de la sociedad y esta ha ido adquiriendo progresivamente un mayor conocimiento de la ULL. No creo que sea cierto ese alejamiento del que me habla.

¿Pasó el tiempo de ocupar cargos políticos?

Soy socialista y siempre he mantenido un compromiso con mis ideas y con la sociedad en la que vivo. Fui Gobernador Civil, consejero del Cabildo, diputado en Madrid y en el Parlamento de Canarias... Una trayectoria larga e intensa en esa actividad que culminó en 2007 en el Cabildo. Pero la política no es mi profesión. He estado mas años de profesor que en la política. Cumpliendo con la docencia, la investigación o la dirección de tesis y compaginándolo con responsabilidad de gobierno. Mientras esté aquí sOlo estaré aquí. Hay mucha gente que tiene ganas de comerse el mundo. Que ellos intenten comérselo.

"He echado mucho de menos dar clase"

Antonio Martinón se considera "profesor de Matenáticas". Algo que le gusta y que no ha podido desarrollar en estos casi cuatro años porque "no es posible por la falta de tiempo". Asegura que "me encanta dar clases y me apasionan las matemáticas, porque no me exigían demasiado de estudiante, me entraban fácilmente. Para mí es un puente entre la ciencia y la técnica, por un lado, y las Humanidades, por otro". Tiene claro que el próximo curso volverá a las aulas y en principio será el último antes de la jubilación: "Lo haré con tanta ilusión como el primer día".

En la Universidad de Laguna desde 1972

Nuestro protagonista estudió en el Colegio Nava La Salle y en los Institutos de La Laguna y Santa Cruz. Cursó el primer año de la Licenciatura en Ciencias (Sección de Matemáticas) en la ULL (1967-68) y los cuatro restantes en la de Zaragoza (1968-72). Se incorporó como profesor a la ULL en 1972, donde impartió docencia hasta 1977 en los estudios de Matemáticas, creados en 1969. En 1974 obtuvo plaza de profesor Agregado y en 1980 de Catedrático de Bachillerato. Estuvo destinado en varios institutos. Leyó su tesis doctoral en 1989 en la Universidad de La Laguna, a la que se incorporó ese mismo año. Fue decano de la Facultad de Matemáticas (2010-14).

"Es una buena universidad para los recursos que tiene"

Cuestionado sobre el estigma de que la ULL es una universidad mediocre su rector responde contundente: "Eso no es verdad y me molesta la especie de masoquismo que venimos arrastrando desde hace décadas porque no somos, ni mucho menos una mala universidad. Al contrario, somos buenos y más con los recursos que tenemos. Nos marcamos en un claustro el objetivo de estar entre las 500 universidades del mundo y vamos en el buen camino. El ranking de Shangái nos coloca en el puesto 16 a nivel del estado entre 50 públicas y más de 30 privadas. Creo que es un buen lugar para nuestros medio aunque siempre se puede y se debe mejorar". Este ranking es el más importante para medir el nivel de las universidades y en la edición 2018 ha vuelto a ubicar la Universidad de La Laguna entre las mil mejores universidades del mundo. Concretamente ocupa una posición en el rango entre la 601-700, lo que supone, en el ámbito nacional, que se posiciona en la horquilla 16-20 de las 33 universidades españolas seleccionadas, que son lideradas por la Universidad de Barcelona al lograr entrar entre las 200 primeras del mundo. Los rangos expresan las posiciones que ocupan un conjunto de universidades con puntuaciones finales sin diferencias significativas entre sí. La ULL consiguió mejorar en dos indicadores utilizados para la elaboración: el número de publicaciones indexadas y el rendimiento per cápita, lo que le vale para mantener su posición global. A nivel nacional, si bien 10 instituciones consiguen situarse entre las 500 mejores, en lugar de las 11 del pasado año, y 25 en el top 800 en lugar de 26, esta reputada clasificación internacional sitúa a 33 instituciones españolas en el global, siete más que en 2017. al haberse extendido el ranking hasta 1.000 universidades.