Shoshana Zuboff tiene claro que el "capitalismo de vigilancia" no está creando "una sociedad saludable para el siglo XXI; es una receta mortal para la libertad humana y para la democracia". Considera que es necesaria una intervención urgente. No solo en el ámbito legislativo -la UE ya ha desarrollado una nueva normativa de protección de datos, pero en Estados Unidos la situación es equiparable a la del Salvaje Oeste en este ámbito-, sino también en el ámbito del lenguaje. Los nombres son importantes. "Nos llamamos usuarios, pero no somos solo usuarios, tenemos interés político en lo que está sucediendo, en la posibilidad de un futuro libre y democtrático", destada.

Entre las singularidades del capitalismo de vigilancia está también la autonomía que la propia tecnología para el espionaje global está tomando con respecto a sus creadores. O, dicho de otra manera: no hay nadie realmente responsable al volante. Zuboff considera que los directivos que están al frente de estas compañías, o que las fundaron, "no son gente mala". "No son malos actores (sociales), pero ellos mismos están atrapados en una máquina económica que a veces ni siquiera entienden muy bien. No saben dónde conduce, ni cuáles son sus imperativos y, más importante, cuáles son las consecuencias de esos imperativos", indica Zuboff en una entrevista con Kara Swisher, una de las periodistas norteamericanas de referencia en Silicon Valley. Swisher tiene una opinión aún más demoledora de los hombres y mujeres que hay en el olimpo digital. "No tienen los fundamentos éticos, ni el conocimiento de la sociedad, ni el cociente emocional" para comprender las consecuencias de la tecnología que les ha hecho multimillonarios. "Es tan abstracto que ni siquiera pueden comenzar a entender lo que está sucediendo".