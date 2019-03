6:36 AM

C. Magdaleno (Efe), S/C de Tenerife

¿Puede la obesidad en mujeres posmenopáusicas influir en la respuesta al tratamiento del cáncer de mama luminal? Esta es la pregunta que intentará responder un estudio que se llevará a cabo en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y que lidera la médico interna residente (MIR) de tercer año en oncología, Alba Rosa Díaz.

Se trata de una investigación en la que la médico calcula la participación de entre 80 y 100 pacientes con cáncer luminal, el más frecuente en mujeres, y cuyo tratamiento no haya precisado de quimioterapia, sino únicamente de la administración de pastillas inhibidoras de la aromatasa, o terapia hormonal.

El cáncer de mama luminal, según explica Alba Rosa Díaz en una entrevista a EFE, es el subtipo de cáncer que representa receptores para hormonas, haciendo que éstas sean como "su alimento".

A las pacientes del estudio, reseña la médico residente, se les medirá la grasa corporal a través de una densitometría que realiza el servicio de medicina nuclear y no utilizando el índice de masa corporal (IMC), como se hace habitualmente. Rosa Díaz matiza que las mujeres ya menopáusicas no producen sus estrógenos en los ovarios, sino en la grasa corporal, por lo que a través del estudio se mirará si las pacientes con obesidad responden igual al tratamiento hormonal, que tiene como objetivo suprimir los estrógenos para que el cáncer "no se alimente".

"Se puede llegar a pensar que las pacientes obesas, con la misma dosis de inhibidores de aromatasa que una paciente sin obesidad, no responden igual porque su cuerpo, de por sí, produce más estrógenos debido a que tienen más grasa", señala la residente en oncología.

Además, detalla que en lugar de los estrógenos medirán la hormona FSH, que sirve como indicadora "de manera indirecta" de la cantidad de estrógenos que hay en el cuerpo, porque la máquina que utilizan es "poco sensible" cuando se trata de niveles bajos de estrógenos. "Creemos que medir la FSH nos va a dar mejor indicación que contabilizar directamente los estrógenos", relata la residente en oncología.

Hay estudios previos que indican que el cáncer reaparece con mayor frecuencia en pacientes obesas, que además tienen peores resultados que aquellas pacientes sin obesidad, porque "quizá se les está bloqueando mal las hormanas y su cáncer se está alimentando de los estrógenos que produce su grasa".