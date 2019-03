CARNAVAL CON HUMOR Y NUNCA OFENSIVO

Hoy es Domingo de Carnaval. Hoy es uno de esos días del año en los que "de amanecida" mucha gente, como el alcalde José Manuel Bermúdez, por ejemplo, compra el periódico EL DÍA antes de irse a acostar, tras pasar la noche en los brazos del Carnaval chicharrero. He sido carnavalero hasta la médula. De pibe he sido murguero en una murga infantil y rondallero de joven en el querido Orfeón La Paz de La Laguna. Y ya siendo periodista, tuve el honor de que me fuera concedido el premio Payasito de Oro de la Ni fú-Ni fá, en su primera edición del año 1981, y tuve el privilegio de que me lo entregara el querido y recordado Enrique González Bethencourt, inolvidable director de la Fufa. La parte proporcional y cuota carnavalera de mi vida ya está más que superada. Pero sigo estando al tanto del mismo. Por ello, un año más, me voy a "mojar".

ME GUSTÓ LA GALA Y NO LAS "CARROZAS"

Desde el privilegio que supuso para mí aquel Payasito de Oro y la responsabilidad que sigue suponiendo aquel galardón, que humildemente asumo, creo que debo manifestarme? y me manifiesto. Igual ahora se monta con ello una polémica, pero así entramos en calorcito... Vuelvo a decirle al carnavalero alcalde José Manuel Bermúdez y a su gran concejala de la fiesta, Gladis de León, que las candidatas a Reina del Carnaval chicharrero vienen siendo en cada gala unas muy guapas y simpáticas "arrastradoras, empujadoras, cargadoras y/o soportadoras" de una mole llamada "traje o fantasía", pero que, en verdad, son pequeñas carrozas unipersonales. Las candidatas "no se visten" con el traje, ya van vestidas (generalmente con un mini-traje o biquini de fantasía) y, cuando faltan minutos para salir al escenario, se "introducen" en el verdadero, digamos "traje", que viene a ser una fantasía sobre ruedas.

PRISCILA MOVIÓ CASI 200 KILOS DE TRAJE

A este año nuestra guapa reina, Priscila Medina, ha comentado que su fantasía, denominada "La Nuit" y diseñada por el gran Sedomir Rodríguez de la Sierra, "pesaba" casi 200 kilos. Y es que, en verdad, casi todas ellas se "meten" en medio de la "fantasía", apoyan su cintura por la espalda a una estructura semicircular, y sus cuerpos son enganchados y/o atados (como lo leen) con unos cinturones como los de un coche cualquiera o los de seguridad de un avión. Luego, encima, Priscila Medina Quintero soportaba un precioso tocado sobre su cabeza y a la vez cantaba y bailaba mientras empujaba con fuerza, tirando de la estructura con ruedas, para mover su "fantasía" por el escenario. Esto que les cuento es aplicable a todas las fantasías y todas las candidatas, incluyendo (en proporciones menores) a las candidatas a Reina Infantil y también a la Reina de la Tercera Edad. O sea, que también las pequeñas y las veteranas suelen ser arrastradoras, empujadoras y soportadoras de sus respectivas fantasías. Este año, para rizar el rizo, una candidata subió a un "andamio" incorporado a su fantasía... Todo lo contrario a la sencillez de la reina del Hogar Canario Venezolano, que se movía ágilmente con total libertad.

MUCHA FANTASÍA, PERO MUY POQUITO USO

Como podrán suponer, los trajes tienen mucha "fantasía", pero poca "funcionalidad". Si me apuran solo se mueven para subir y bajar del escenario (muchos precisan empujadores extra para ello) y luego los colocan (algunos de forma fija atornillados a las carrozas o plataformas) para así salir solo en la cabalgata anunciadora y el coso. El resto del tiempo el traje de la reina, los de las damas y demás candidatas, se quedan muertos de risa en la gran nave del recinto ferial de Tenerife y alguno, incluso, abandonado para siempre tras la celebración de la gala? Toda esta realidad que les cuento hace que la reina, Priscila Medina, y sus damas, si tienen que asistir a algún acto oficial, visitar alguna sociedad o ir al sitio que sea, nunca puedan ir con la fantasía ganadora al completo. Entre otras cosas porque no caben por la puerta. Creo, y un año más digo, que hay mucho que reflexionar sobre esto de cara a futuras ediciones de nuestro Carnaval. Como (si me lo vuelven a permitir) habría que animar a las murgas a que multipliquen el humor y abandonen la agresividad que muchas veces transmiten y con la que dan la impresión de que están cabreadas con todo el mundo. Otros carnavales (ojo, alguno de enfrente) ya se lo están planteando. Por cierto, creo que en la Gala no se oyó ni una sola vez el "Santa Cruz en Carnaval" del maestro Agustín Ramos. Si perdemos nuestras señas...

CON "NONO" EN EL MUSEO DE TEO MARTÍN

Un selecto grupo de veteranos pilotos y copilotos isleños, historia viva del automovilismo tinerfeño y canario, visitaron hace unos días el Motor Sport Institute de Teo Martín, en Alcorcón, un espacio único en el mundo destinado a la formación, al deporte y a la tecnología, que alberga, además, el gran museo de coches deportivos de Teo Martín, donde se exhiben auténticas "joyas" del automovilismo nacional e internacional. En el mismo se guarda el histórico Opel Azcona 400, que fuera "montura" del recordado Ángel Domínguez Quijada, nuestro querido "Nono" Domínguez, fallecido el año 2013. Tras la visita por el museo guiados por el propio Teo Martín, no faltó el merecido homenaje a "Nono" Domínguez, delante de su coche, con la foto que les pongo en exclusiva y en la que pueden ver, de izquierda a derecha, a Alfredo Medina, Fernando "Copi" Capdevila, Jorge Jover (agachado), Teo Martín, Tomás Gimeno, Christian Bholmann, Orlando Alonso, Miguel Angel Domínguez, Enrique López, Javier Álvarez (agachado) y Teddy Hamilton.

CRONOMETRADORES VETERANOS DE CENA

Y termino dando fe de que, un año más (y van siete) los antiguos cronometradores del Colegio Oficial de Automovilismo de Tenerife se reunieron en su ya tradicional comida de confraternidad, siguiendo la llamada del promotor y "alma mater" del encuentro, Armando Sigut. Este año fue en la lagunera Taberna El Remojo, que regenta el gran Luis Rodríguez y donde, tras una exquisita cena, fue sacada la foto que también les pongo arriba en exclusiva. Que nunca las mañas pierdan.

