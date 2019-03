Día de la Mujer Irresponsable

Ser hoy mujer feminista y responsable es muy fastidiado. Otros días se puede sin problemas. Basta con ser una mujer que cumple con sus responsabilidades de forma cabal, defendiendo a la vez la igualdad de hombres y mujeres de forma no menos cabal. Pero hoy empieza una semana dura que desemboca, ay, en el viernes ocho de marzo, Día de la Mujer. ¡Ser feminista y responsable un día así es imposible! La huelga de ese día la obliga a decidir a quién quiere más, a la feminista o a la responsable, a la trabajadora o a la huelguista, a la que se gana su dinerito empujando el carro como Dios manda o a la revoltosa que deja de empujar y pierde el dinerito aunque lo necesite con tal de demostrar que el carro no se mueve si ella falta.

Ana Rosa Quintana, mujer feminista y responsable, vive tal sinvivir que vive sin vivir en sí. Vean lo que dijo el otro día en antena cuando habló de este asunto: "Ya lo anuncio, este año voy a hacer la huelga aquí, haciendo el programa". La pobre quiere tranquilizar a sus jefes diciendo que irá a trabajar aunque haga huelga, pero lo único que consigue es preocuparlos tanto a ellos -¿llevará años trabajando en huelga sin que se sepa?- como a nosotros -¿sabrá que la huelga consiste precisamente en no ir a trabajar?-. Después, recordando que el año pasado sí se sumó a la huelga (lo hizo a última hora para que la ola no la arrastrara), añadió otra perla: "Yo creo que ya tuve mi gesto". Dejando de lado que una huelga es una acción que además de poseer un significado tiene en sí misma un gran valor intrínseco, no explica por qué no han de repetirse los gestos cuando son correctos.

Sin duda el problema está en considerar incompatible ser feminista y ser responsable, ¿acaso no es por responsabilidad por lo que hay que ser feminista? Pues Ana Rosa no lo sabe, porque dijo que no faltará al trabajo el día ocho porque "hay que ser responsables". ¿Responsables? Por caridad, que alguien la avise de que lo que vamos a celebrar el viernes no es el Día de la Mujer Irresponsable.

www.antoniorico.es