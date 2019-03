Fallece el actor y colaborador de 'Crónicas Marcianas' Martí Galindo

Madrid, Europa Press El actor y célebre colaborador de 'Crónicas Marcianas' Martí Galindo ha fallecido este domingo, según han confirmado fuentes de RTVE, que han precisado que Galindo falleció este 3 de marzo alrededor de las 21:00 horas.

Antes de su colaboración en la pequeña pantalla, Galindo había participado en varias obras de teatro aunque su salto a la fama se produjo a raíz de su colaboración en el 'late night' que presentaba Javier Sardá, de finales de los 90.

Nada más conocerse la noticia, se han sucedido las muestras de condolencias en las redes sociales. "¡Será difícil de olvidar!", afirmaba el productor Josep M. Mainat en su cuenta de Twitter, uno de los miembros de Gestmusic, que producía el programa de televisión de Sardà.

Mientras, su también compañero Carlos Latre aseguraba: "Se nos fue mi querido Martí Galindo. El mítico Señor Galindo!!!. Siempre me trató con afecto y cariño. Compartimos buenos momentos de TV!!! Q suene la mejor música clásica (q adoraba...) para decirle adiós con la mejor de las sonrisas...

:)".

"Muy tristes con la noticia de la muerte de Martí Galindo. En @tve_tve nos acompañó en 'Planeta imaginario', en los años 80. Nuestro recuerdo y homenaje http://www.rtve.es/v/4884740/ #DEP", reza el tuit publicado por el archivo de RTVE.

En Instagram, la presentadora y cómica Paz Padilla ha calificado a Galindo como "una de las personas más grandes" que ha conocido. "Muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas. Todos te queríamos. Bon viatge amic, et recordaré sempre", concluye su mensaje.