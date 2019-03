Antiguos restos digeridos por cocodrilos revelan nuevas especies de mamíferos

Madrid, Europa Press Huesos fosilizados que parecen haber sido digeridos por cocodrilos en las Islas Caimán revelaron tres nuevas especies y subespecies de mamíferos que vagaban por la isla hace más de 300 años. Un equipo de expertos liderado por la organización internacional de conservación ZSL (Sociedad Zoológica de Londres), el Museo Americano de Historia Natural y el Museo de Historia Natural de Nuevo México estudiaron los huesos de colecciones en museos estadounidenses y británicos, incluido el Museo de Historia Natural de Florida en la Universidad de Florida, en Estados Unidos.

Los huesos se habían recolectado previamente de cuevas, sumideros y depósitos de turba en las Islas Caimán entre los años 1930 y 1990. Publicado este lunes en 'Bulletin of the American Museum of Natural History', el equipo describe dos nuevos roedores grandes ('Capromys pilorides lewisi' y 'Geocapromys caymanensis'), así como un pequeño mamífero parecido a la musaraña llamado 'Nesophontes hemicingulus'.

Previamente, se ha informado de restos fósiles de mamíferos terrestres en las Islas Caimán, pero hasta ahora no se han descrito científicamente, según los autores. Los tres mamíferos eran únicos en las Islas Caimán, que no existen en ningún otro lugar del mundo. Los científicos calcularon que probablemente se habrían extinguido alrededor del siglo XVIII, probablemente debido a la llegada de colonos europeos e introdujeron mamíferos como ratas, gatos y perros.

CONOCER LOS FACTORES DE EXTINCIONES PASADAS EN ISLAS

El profesor Samuel Turvey, investigador principal del Instituto de Zoología de ZSL, y coautor del artículo, apunta: "Es casi seguro que los humanos son los culpables de la extinción de estos mamíferos recién descritos, y esto representa solo la punta del iceberg de las extinciones de los mamíferos en el Caribe. Casi todas las especies de mamíferos que solían vivir en estas islas tropicales, incluidos todos los perezosos y monos nativos del Caribe, han desaparecido recientemente".

Y añade: "Es de vital importancia comprender los factores responsables de las extinciones pasadas de las especies de las islas, ya que muchas de las especies amenazadas hoy en día se encuentran en las islas. El puñado de mamíferos caribeños que aún existen en la actualidad son los últimos supervivientes de un mundo único desaparecido y representan algunas de las principales prioridades de conservación".

Sir Francis Drake vio y registró animales descritos como "conejos" y "pequeñas bestias como gatos", que probablemente eran los roedores ahora extintos 'Capromys' o 'Geocapromys', cuando visitó las Islas Caimán en 1586. A pesar de la principal barrera marina que separaba las Islas Caimán de otras tierras del Caribe, los mamíferos extintos descritos en este estudio son similares a los de Cuba, y otras subespecies de 'Capromys pilorides' aún sobreviven en Cuba hoy. Las islas Caimán pueden haber sido colonizadas originalmente por mamíferos transportados desde Cuba en balsas flotantes de vegetación, que en algunos casos se ha documentado que flotan hasta 100 kilómetros en menos de una semana.

El profesor Ross MacPhee, del Departamento de Mamografía del Museo Americano de Historia Natural, coautor del estudio, afirma que, "aunque uno podría pensar que los mejores días de descubrimientos en campos biológicos se han acabado, eso está muy lejos del caso".

"Con solo un posible avistamiento temprano en el curso de la expansión europea en el Nuevo Mundo, estos pequeños mamíferos de las Islas Caimán eran completamente desconocidos hasta que se descubrieron sus fósiles. Sus parientes más cercanos son cubanos; ¿cómo y cuándo lograron hacer un viaje de 250 kilómetros en aguas abiertas?", concluye.