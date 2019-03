"Santiago del Teide es el ejemplo mejor de la importancia del anillo"

J.A. Medina, Santiago del Teide

"Quiero culminar mi proyecto y no tengo en mi cabeza otra opción que no sea trabajar por Santiago del Teide, que es el compromiso con el que llegué a la política". Es la reflexión con la que comienza Emilio Navarro a analizar sus primeros cuatro años de alcalde, un periodo "tranquilo en la parte política, incluso con entendimiento y cordialidad entre los grupos, pero con un trabajo muy intenso. Eso se refleja en las realidades y perspectivas".

En cuatro años, el gobierno local del PP gestionó unos 50 millones en gastos "generando casi 16 millones para inversiones, añadiendo los conciertos y subvenciones, por lo que hablamos de casi 23 millones en inversiones para Santiago del Teide con un presupuesto de 13. Es un dato histórico". Pero el regidor tiene cuestiones pendientes.

El frente de playa de La Arena, "con problemas técnicos ya casi resueltos para ejecutarlo a medio plazo", y el saneamiento y estaciones de bombeo, "materia en la que seguiremos esforzándonos porque los 300.000 euros invertidos y todo lo hecho sigue siendo insuficiente. Eso, más la depuradora comarcal que el Pleno también ha pedido".

Los procedimientos administrativos para materializar proyectos es un hecho que a Emilio Navarro le preocupa porque ralentiza la gestión y las soluciones a las demandas vecinales. "Desde que inicias un proyecto, obtienes los informes sectoriales, buscas la financiación, licitas y adjudicas casi se te ha ido el mandato, pero veo a la gente contenta con las obras realizadas. Nosotros hemos cumplido, tenemos realidades y Santiago del Teide es reconocido y obtiene premios nacionales e internacionales".

Cuando en 2015 asumió Emilio Navarro la Alcaldía "priorizamos el empleo. Nuestras políticas están dirigidas a eso y los datos nos avalan. Pasamos de los 10.000 habitantes de entonces a los más de 13.000 de ahora logrando contener el desempleo, con un trabajo esencial en todas las áreas, pero el ejemplo puede ser Juventud, Cultura, Deportes y Fiestas con actividades desarrolladas vinculadas a zonas comerciales que generan economía y trabajo".

En su balance económico, el Ayuntamiento de Santiago del Teide "tiene saneadas sus cuentas, los impuestos han bajado y la salud financiera se cumple desde hace cinco años, según la auditoría del Fondo Canario, algo infrecuente. Eso también nos ayuda a obtener las inversiones conseguimos".

Emilio Navarro es consciente de que el municipio que asumió al llegar a la Alcaldía (antes fue concejal de Hacienda) dista del actual. "El secreto es que lo primero fue trabajar, lo segundo ha sido trabajar y lo tercero es trabajar. Es lo único que hemos hecho con la plena colaboración del personal, que hizo suyo nuestro proyecto. Tenía mis dudas, pero al final logramos lo que estamos consiguiendo".

El 26 de mayo volverá a enfrentarse a Jonathan Martín Fumero (CC), que le acusa de "vender humo". Al alcalde no le sorprende, porque "su grupo municipal votó en contra de todas las inversiones", pero "es fácil comprobar las licitaciones e inversiones. Hay cosas que mejorar, pero me parece que más que humo, lo que ve es el polvo de las obras. Entiendo el juego político y es lo que toca a tres meses de las elecciones, pero sorprende que se haga faltando a la verdad. Lo que pasa es que si no estamos, no podemos verlo. Yo estoy, vivo aquí y creo que Santiago del Teide tiene mucho potencial por explotar y sabemos lo que hay que hacer. La continuidad del proyecto que iniciamos hace cuatro años es el éxito de Santiago del Teide".