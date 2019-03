Es bueno ser rico

1:35 AM

"Ser rico es una maravilla" es el último hallazgo de Salvados (domingos en laSexta). Podría ser la continuación de aquel "Es bueno ser rey" con el que Mel Brooks resumía la gloria de la monarquía en La loca historia del mundo (1981). Brooks hacía humor, pero a lo tonto nos explicaba qué es un rey, no fuéramos a creer que la monarquía que por entonces reestrenábamos en España iba a ser diferente solo porque en vez de secundar golpes de Estado los paraba. Peor le fue a Jordi Évole, que intentando hacer un programa serio le salió uno de humor con Tita Cervera, actual baronesa Thyssen y ex muchas cosas, de jefa de pista.

La pasta explica muchas cosas; y, en la tele, más. Explica, por ejemplo, lo mucho que dan de sí en pantalla Belén Esteban o Kiko Matamoros. Tal torrente de contenidos explica, a su vez, su capacidad de endeudamiento con Hacienda, su gran capacidad para lograr crédito en los bancos y su increíble capacidad para pagarlos en un plazo imposible para los demás. Aunque hay veces que el endeudamiento viene primero, como le pasa al dúo Paquirrín y señora, que están en Gran Hermano para pagar un pufo con Hacienda. Por eso la familia Pantoja se está gastando un dineral mandando SMS para mantenerlos dentro de la casa (no lo parece, pero es su inversión). Y por eso nos entretienen con lo que sea, incluso mostrando cómo él deja que ella le corte las uñas de los pies y le limpie los oídos, aunque él no haga lo mismo por ella (no lo parece, pero es su trabajo).

Évole advirtió que la entrevista a Cervera iba mal al reconocer que era Tita quien mandaba y decía de qué se hablaba y de qué no. Incluso se dio cuenta de que era un error aceptar sus regalos antes siquiera de sentarse a hablar. No es fácil entrevistar a una millonaria rodeada de sirvientes en su propio museo a una hora en que solo abren para la jefa. Entrar al museo por una tienda con barra libre conduce a una entrevista floja en la que alguien forrado dice sonriente "Ser rico es una maravilla". Ay, esa bolsa delatora colocada junto a ti. En los museos, Jordi, las tiendas se visitan a la salida.

www.antoniorico.es