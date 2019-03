Enriqueta Carballeira regresa a la escena teatral y rueda "Lo nunca visto" a sus 75 años

Madrid, EFE Enriqueta Carballeira sigue teniendo "la misma energía e ilusión que siempre" a la hora afrontar proyectos y, por ello, regresa a la escena teatral, después de tres años ausente, con una obra de Julio Salvatierra, al mismo tiempo que rueda una película de Marina Seresesky, "Lo nunca visto".

La artista continúa su prolífica trayectoria como actriz de cine, teatro y televisión a sus 75 años, y lo hace afrontando dos proyectos a la vez: la obra "Se vende", en los madrileños Teatros Luchana, y "Lo nunca visto", con Carmen Machi y Pepón Nieto.

No le gusta compaginar trabajos, pero en este caso, asegura en declaraciones a Efe, no ha querido "perder la oportunidad": "Tengo las mismas ganas de siempre de dar el 100%".

"Se vende" habla de cuatro mujeres que quieren aprovecharse del especulativo mundo inmobiliario aunque eso requiera vender un piso con alguien viviendo dentro, una trama que defienden Carballeira, Blanca Oteyza, Esperanza Felipe y Helena Lanza.

"Esta obra trata un tema desagradable pero desde el humor, que es lo más eficaz para denunciar asuntos que, si no, serían insoportables", ha explicado la actriz madrileña, que opina que "la función ha cogido el camino más adecuado, el de provocar risas en el espectador pero también reflexión".

Lo que ha llevado a Carballeira a participar en el proyecto de Salvatierra es "lo equívoco de la obra, en la que nada es lo que parece y todo da una vuelta de tuerca".

"Son personajes femeninos vividores, de los cuatro yo interpreto a la peor, aunque son todas tremendas", se ríe.

Cuando termine con "Se vende", afirma, descansará y valorará otras propuestas "con calma", algo que ha hecho siempre pero que ahora, "por la edad", está "más arraigado".

"No prefiero el cine al teatro ni viceversa, porque siempre he hecho de todo", ha añadido la actriz, que interpreta a Camila en el escenario: "Lo que busco ahora son cosas que me diviertan y estimulen, porque no tengo prisa".