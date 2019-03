Keith Flint 'abandona' el reino del punk

D.N.

L as probabilidades de que Keith Flint (1969-2019) termine compartiendo renglones en la lista en la que ya figuran Graham Bond, Gustavo Cerati, Ian Curtis, Kurt Cobain, Linki Park o Phil Ochs dependen de unas pruebas forenses. El cuerpo sin vida del cantante nacido en Braintree -otro creador con mayúsculas que creció en Essex- fue localizado en las primeras horas de la mañana de ayer en su residencia de Dunmow. No pasó demasiado tiempo antes de que la teoría del suicidio corriera a la misma velocidad que un reguero de pólvora a través de las redes sociales. Uno de sus compañeros en Prodigy, Liam Howlett, -el otro era Maxim- fue el primero en alimentar esas hipótesis.

"La noticia es cierta", escribió el compositor y teclista en Instagram. "No puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana. Estoy en shock, jodidamente cabreado, confundido y con el corazón roto... r.i.p. hermano Liam", trasladó a todos sus seguidores cuando los equipos forenses ya trabajaban en torno a la posibilidad de que Flint se hubiera quitado la vida.

"Innovador, leyenda o pionero" fueron algunos de los calificativos que se incrustaron en esta luctuosa noticia. Todo eso y algo más era lo que definió a un bailarín, cantante y músico que convirtió la escena punk en un escenario de culto. Sobre todo, a raíz de un inesperado triunfo que se precipitó hace casi dos décadas y media. Y es que con la publicación del sencillo Firestarter, Keith Flint se liberó de sus ataduras coreográficas -siempre le dio un rol estelar al baile- para ser reconocido mundialmente como el solista de Prodidy.

Aunque su discografía no fue demasiado amplia, Flink posicionó la electrónica en una posición de culto gracias a producciones del nivel de The Fat of the Land, Device #1, Invaders Must Die, The Day is o My Enemy.