El Madrid se aferra a su competición

Efe, Madrid

Tocado tras los clásicos con los que se despidió de LaLiga y la Copa del Rey, el Real Madrid encara en un momento bajo anímico una prueba de fuego ante el Ajax, en la competición a la que nuevamente encomienda todo, la Liga de Campeones, con ventaja de la ida (1-2) y tras mil días de campeón.

Un curso más todo o nada en la Champions. Después de despedirse en tres días de dos competiciones, en un golpe de realidad difícil de asumir al ser asestado por su eterno enemigo, la plantilla madridista busca la novena clasificación consecutiva a cuartos de final de su competición fetiche. El mejor bálsamo a un equipo que ha demostrado sus carencias a la hora de la verdad.

En 34 ocasiones el Real Madrid ganó la ida lejos del Santiago Bernabéu en una eliminatoria europea y solo una vez fue remontado. Fue en la Copa de la UEFA, además, cuando el Odense tras perder la ida (2-3), se impuso en la casa blanca (0-2). Aunque ha dejado de ser fiable el actual Real Madrid en el Bernabéu, donde ha perdido sus tres últimos partidos -ante el Girona y dos ante el Barcelona-, aumentando a seis las derrotas de local en su irregular temporada, algo que no ocurría en 19 años.

Llega a la cita Santiago Solari con su crédito mermado y escuchando ya el nombre de José Mourinho como primer sondeo a un sustituto para el próximo curso. Sabe como funciona el Real Madrid y responde con humor: "Este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts".

Centrado únicamente en el Ajax prepara novedades en un equipo fatigado. Dos son seguras, la entrada de Nacho Fernández por el sancionado Sergio Ramos, y la de Lucas Vázquez en ataque por un Bale sentenciado por la afición madridista tras el último clásico. Marcos Llorente completa el parte de bajas. Marcelo, Ceballos y Marco Asensio aspiran a ser novedades en un once que necesita frescura ante un Ajax joven y más descansado.

Llega a Madrid sin ninguna baja importante, más allá de la del extremo izquierdo Hassane Bandé, quien se rompió el peroné el pasado verano, y con la duda de si podrá contar con el defensa argentino Lisandro Magallán, recién recuperado de una lesión.

Los jugadores del Ajax saltarán al césped del Bernabéu con la ventaja de haber descansado seis días desde su último encuentro, tres más que sus rivales, gracias a que la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) pospuso su partido liguero del pasado sábado.

El Borussia Dortmund recibe al Tottenham Hotspur, un cruce que tiene perdido de antemano por el 3-0 de la ida y que les obliga a hacer un póker perfecto de goles para darle la vuelta. Marco Reus, Jadon Sancho o Paco Alcácer afinan puntería para intentar dar la campanada de los octavos.

Para este partido de vuelta, el técnico de los ingleses, Mauricio Pochettino, podrá contar además con Harry Kane, su gran estrella, que se perdió la ida por lesión, aunque Dele Alli sigue en el dique seco y Dier y Winks son duda.

Por su parte, Lucien Favre tiene la duda del extremo Christian Pulisic, por problemas musculares, y no tendrá a su disposición al carrilero Lukasz Piszczek. El resto sí optan a formar parte del once inicial con el que buscarán la heroica remontada. El Dortmund, que ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, no llega en su mejor momento y de hecho el Augsburgo le ganó (2-1) en la última jornada de la Bundesliga, en la que son líderes.

b. dortmund: Bürki; Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo; Delaney, Witsel, Reus, Guerreiro, Sancho; y Götze.

TOTTENHAM: Lloris; Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Aurier, Davies, Sissoko, Rose; Eriksen; Son y Kane.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL).

Hora: 20:30 (Movistar LC 1).

Estadio: BVB Stadion Dortmund.

Solari: "El equipo tiene mucho carácter"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, puso una nota de humor a los malos resultados y, ante los rumores del regreso de José Mourinho, aseguró que el club "siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts". Centrado únicamente en el Ajax, el actual técnico madridista intentó lanzar un mensaje positivo para una nueva reacción. "Queremos ganar y pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter y es algo de lo que estoy muy orgulloso".

Luka Modric: "Es un partido clave para nosotros"

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, dijo que su equipo encara "un partido clave" ante un Ajax "joven y ambicioso", un duelo al que el conjunto blanco llega "tocado" pero sin tiempo para "lamentar" las derrotas en los dos últimos clásicos. "Creo que vamos a hacer un gran partido y pasar la eliminatoria", indicó.

Ten Haag: "Ramos es una gran pérdida para ellos"

El entrenador del Ajax de Ámsterdam, Erik ten Haag, ha asegurado que el Real Madrid, ante el que tratarán de remontar el 1-2 de la ida, no tendrá reparos en esperar "agazapado" y obligarles a "cometer errores", agarrándoles "por el cuello". Además, resaltó la importante baja en defensa de Sergio Ramos, que forzó la amarilla en Ámsterdam. "Modric y Kroos son los jugadores que construyen, pero creo que Ramos es el jefe; es una verdadera pérdida para el Real Madrid", dijo.