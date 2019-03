Beirán pretende "luchar por estar en la final four"

J. Rodríguez, Santa Cruz de Tenerife

Marzo, un mes fundamental de cara a afianzar y prolongar aspiraciones, no ha comenzado de la mejor manera posible para el Iberostar Tenerife, tras la derrota encajada el pasado sábado en el Pabellón Príncipe Felipe frente al titular Tecnyconta Zaragoza.

Javi Beirán, ya centrado en el encuentro de ida de los octavos de final de la Basketball Champions League, a disputar mañana -17:30 horas- en territorio griego ante el Promitheas Partas, sabe que los despistes en este tramo se pueden pagar caro. "El año pasado hicimos una muy buena fase de grupos, terminamos primeros y a las primeras de cambio nos fuimos a casa -el UCAM fue verdugo-".

El objetivo para el alero madrileño está claro: "Queremos luchar por estar en la final four, aunque sea complicado. El Promitheas ha quedado cuarto de grupo, pero estuvo muchos tramos segundo y tercero. Será duro y sabemos lo que nos estamos jugando".

El internacional destacó "el buen año" a nivel doméstico que están haciendo los del Peloponeso. Quintos, "están bien colocados en la clasificación, jugando un buen baloncesto, con varios jugadores griegos en la selección... Es un equipo bastante nuevo -alcanzó la élite por vez primera en 2016-, pero que está creciendo rápido y nos lo va a poner difícil. Tenemos que intentar sacar el mejor resultado posible. El objetivo es cerrar el pase el miércoles siguiente -Pabellón Santiago Martín-.

En pos de ello, Beirán señala "la defensa" como uno de los elementos relevantes. "Debemos jugar nuestro baloncesto, hacer las cosas que hacemos bien, pasarnos el balón, no depender de un solo jugador y confiar en nuestros tiros abiertos", manifestó.

En un ejercicio de autoafirmación, el exterior aurinegro entiende que el Canarias es "un buen equipo. Aunque las derrotas con el San Pablo Burgos, antes de la Copa del Rey, y el Zaragoza, después, nos pueden afectar un poco. Tenemos que intentar olvidarlo, centrarnos en este partido -por el de mañana- y recordar todas las cosas buenas que hemos hecho durante el año para estar donde estamos", reflexionó.

La autocrítica también emana de la voz del dorsal 33 de los laguneros, en relación al reciente revés en tierras mañas. "Estamos molestos con la derrota por cómo fue. Teníamos el partido bastante encaminado. No lo supimos cerrar", algo que ya les ha "sucedido en algún otro".

Respecto a la prórroga, afirma que no la jugaron "igual que en la segunda parte. Nos atascamos un poco en sus cambios de defensa. Ellos empezaron a correr, a anotar más fácil y no fuimos capaces de remontar. No nos queda otra que mejorar y que no nos vuelva a ocurrir", señaló.

Tras la contienda continental, Javi entiende que llega un duelo crítico, el derbi con el Herbalife Gran Canaria. "Vendrán todavía más dolidos que nosotros y no podemos perder". Y es que el propósito es "intentar colarnos cuartos, quintos o sextos, que es donde hemos estado casi toda la temporada", concluyó Beirán.

Práctica vespertina en el Dimitris Tofalos Arena

El Iberostar Tenerife realizó ayer el último entrenamiento en el Santiago Martín, antes de que la expedición viajara hasta Barcelona, donde hizo noche. Los aurinegros cogen esta mañana el puente aéreo rumbo a Atenas, capital helena, desde donde enlazarán con Patras vía carretera. Esta tarde noche, el conjunto dirigido por Txus Vidorreta tiene previsto entrenar en el escenario del encuentro de mañana, el Dimitris Tofalos Arena. La instalación del titular Promitheas cuenta con un aforo para algo más de 4.000 espectadores.