Reseteados tras la jornada 'fantasma'

El Día, Santa Cruz de Tenerife

La plantilla del Tenerife salió de su semana sin partido con la sensación de haber "reseteado para liberar un poco la cabeza". El estresante empate con el Real Mallorca quedó atrás y los blanquiazules se encaminan hacia otra jornada con el regalo de los tres puntos del partido suspendido ante el Reus y la esperanza de derrotar el domingo al Numancia para "coger un poco de aire" e ir acomodando un final de Liga sin sufrimiento.

Uno de los titulares habituales, Luis Milla, analizó el momento en el que está el equipo y calificó la siguiente parada en la competición como "importantísima", ya que el Tenerife ha enlazado cinco fechas sin ganar -en el campo- y presenta un saldo de 3 puntos de 15 -sin contar los que le tocan por la expulsión del Reus-. "Todavía queda mucho -14 partidos-, pero con un par de resultados positivos nos veremos un poco más tranquilos, que es lo que llevamos buscando toda la temporada y no hemos podido conseguir", comentó pensando en ocupar "una zona un poco más cómoda y no sufrir al final".

Luis aclaró que no es que se conforme con cerrar el curso sin agobios, porque "no hay que renunciar a nada", sino que es "consciente" de la trayectoria que ha seguido el equipo toda la Liga y, dadas las circunstancias, ya no aspira a otra cosa que a la permanencia. "La realidad es la que es; llevamos todo el tiempo cerca de los puestos de abajo", recordó el centrocampista madrileño. "Por tanto, no vale pensar en qué puesto vamos a acabar, sino asumir lo que hemos hecho, ver dónde estamos y, a partir de ahí, intentar sacar la mayor cantidad posibles de puntos para escapar de la zona de abajo, coger un poquito de aire y pensar en lo que pueda ser hasta el final del año".

Poniéndose en el sitio de la afición, admitió que las críticas "son entendibles" y que el equipo "no está para exigir nada", pero recordó que "los primeros" que sufren y lo pasan mal por la situación del Tenerife son los jugadores. "Necesitamos que todos empujemos en la misma dirección, tanto el entorno como la afición, que siempre lo ha hecho", añadió.

No tiene previsto operarse por sus molestias en la rodilla

Luis Milla advirtió de que no tiene previsto pasar por el quirófano el próximo verano por las molestias en la rodilla que le impidieron participar en los partidos con el Granada (21 de diciembre) y el Córdoba (9 de febrero). "Todavía queda mucho para las vacaciones, y ahora estoy feliz porque las tres últimas semanas fueron muy buenas y pude entrenar cada día. Otras veces sí tuve que parar, pero ahora no he tenido que pensar en las molestias. Me estoy cuidando y, por suerte, tengo buenas sensaciones".

La compatibilidad entre el Carnaval y la vida del futbolista

Los integrantes de la plantilla del Tenerife han tenido la oportunidad de adentrarse en el Carnaval de la capital tinerfeña. Milla sostiene que "se puede disfrutar de la fiesta y vivirla, para que la gente de fuera sepa que es muy bonita y una de las mejores del mundo", y mantener el desarrollo habitual de una semana de entrenamientos. "Hay que disfrutarlo y no sobrepasarse, sabiendo que el domingo tendremos un partido muy importante. Y una cosa no quita la otra. Este equipo está comprometido y entrena al máximo todos los días. De eso no hay duda. El grupo lo deja todo en cada entrenamiento. Por tanto, luego puedes ir a tomar algo y ver el ambiente".