'Financial Times' adquiere una participación mayoritaria en The Next Web

Madrid, Europa Press The Financial Times ha adquirido una participación de control en The Next Web (TNW), empresa de medios y eventos enfocada a las nuevas tecnologías y las 'startups' en Europa, según ha informado el medio de referencia en la City sin ofrecer detalles de la transacción.

La compra, la primera por parte del periódico británico en la Europa continental, profundizará el alcance de 'FT' dentro de la comunidad tecnológica europea y permitirá crear sinergias con sus actuales negocios de eventos.

Asimismo, la adquisición complementa también la reciente inversión en la plataforma de medios y datos dirigida a emprendedores europeos Sifted, así como la expansión de otros productos editoriales dedicados a la tecnología.

"TNW es un negocio establecido y rentable que produce uno de los eventos más aclamados por la crítica sobre 'startups' tecnológicas en Europa", declaró Angela Mackay, editora de FT Live Global.