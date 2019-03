"No concebimos un Santa Cruz que no incluya a sus barrios"

Orlando González, S/C de Tenerife

Con el único objetivo de convertirse en la primera alcaldesa socialista de Santa Cruz, Patricia Hernández reniega de cualquier pacto electoral previo, sobre todo con Coalición Canaria (CC), y confía su futuro allí donde los nacionalistas siempre han sido fuertes: los barrios.

Afirma usted que nunca pactará con CC y, normalmente, cuando se dicen esas cosas en política ocurre lo contrario.

Somos la alternativa a CC y yo lo soy a José Manuel Bermúdez. Por tanto, quien es la alternativa no sale a pactar. Hacemos un análisis crítico de lo que sucede y ha sucedido en Santa Cruz durante los últimos años. Una ciudad paralizada, en la que faltan inversiones, dotaciones, limpieza y falta energía.

No parece que vaya a producirse una mayoría para gobernar en solitario.

Hemos demostrado nuestra capacidad de diálogo y de posibilidad de acuerdo en todas las instituciones, pero nuestro principal acuerdo es con los ciudadanos de Santa Cruz. Estamos llegando a compromisos con los vecinos todos los días. La ciudad languidece, necesita revulsivos, que CC vaya a la oposición. La capital requiere nuevas visiones, empuje, dinamismo... No necesita a ATI, sino a un alcalde, alcaldesa en este caso, comprometido. ¿Llegar a acuerdos? Claro. Primero con los ciudadanos y, después, con quien comparta proyecto de ciudad. Y CC no tiene ni propuestas ni proyecto de ciudad.

¿Y esa negativa a pactar con CC también la extiende al PP?

Insisto en que quien sale a pactar sale a perder. Salimos a ganar y a pactar con los ciudadanos. Hay vecinos que están secuestrados en sus viviendas porque el ayuntamiento no pone rampas. Las cosa de los pactos son de los medios y de los políticos, pero no de los ciudadanos.

Ha basado la campaña, hasta ahora, en visitar los barrios y criticar la gestión de CC. En el primer caso, ¿intenta minar la que ha sido fortaleza nacionalista?

Los barrios están dejados de la mano de Dios, descuidados; en muchos casos, incluso, sin aceras. La gente está muy cabreada y nuestro interés es que se ilusione. No concebimos un Santa Cruz que no incluya a sus barrios. Yo vivo y me he criado en uno. Los barrios están cansados de CC y de Bermúdez. Proponemos construir ciudad desde ellos. No puede haber dicotomía barrios-centro. Los chicharreros tienen que sentirse de Santa Cruz vivan donde vivan. Ahora bajan a Santa Cruz. Eso tiene que acabar. Los vecinos están hartos de maquetas que luego nunca ven en su entorno.

Pero que se acuerde ahora de los barrios es lo que se le critica por parte de Coalición.

Me parece una estupidez. Vivo en un barrio y sufro a Bermúdez en él. Tal vez quien no se sepa lo que es un barrio es él porque vive en el centro. O sea, que más bien es al revés: ellos se acuerdan de las propuestas para los barrios y de los planes cuando llegan las elecciones. Los barrios les daban la fuerza, pero lo dejarán de hacer.

También se le ha acusado de no tener proyecto.

Es falso. En todos sitios estamos planteando soluciones. A cada propuesta estamos adquiriendo compromisos. Entiendo que el alcalde tenga que hacer su discurso con la alternativa y que desconozca nuestro proyecto de ciudad, pero lo que me parece más sorprendente es que los ciudadanos y yo misma no sepamos qué proyecto tiene para la capital después de ocho años.

Será entonces un programa de pequeñas propuestas, pero sin grandes proyectos.

Nuestro gran proyecto es que todos los ciudadanos se sientan parte de esta ciudad. No vamos a reciclar programas. Lo revolucionario es que lo que se prometa se vaya a hacer.

Avance una propuesta.

No solo criticamos la falta de escuelas infantiles en la ciudad, sino que vamos a hacerlas. Vamos a exigir que el Gobierno de Canarias ponga más recursos y vamos a asumir la responsabilidad.

¿No es frustrante que esa realidad que percibe luego no se corresponda con los resultados?

Estoy segura de que no va a suceder, por lo tanto no va a ser frustrante. Ha llegado el momento del cambio.

Resulta un tanto contradictorio que se aparte al equipo que trabaja durante cuatro años por una cara nueva. Ha ocurrido en el PSOE y también en el PP.

Soy secretaria general del PSOE de Santa Cruz desde hace unos años, por tanto no soy ajena a las políticas municipales. El actual equipo está ahí con una propuesta que hizo mi ejecutiva. Con ellos voy, con ellos he hecho el trabajo y con ellos seguimos trabajando.

Va a repetir entonces ese equipo.

Ya he anunciado que José Ángel Martín será mi número 2. Fue él el primero que me pidió que me presentara a las elecciones. Estamos seguros de que Santa Cruz tendrá una alcaldesa socialista.

Pero para gobernar un municipio como este se necesita un equipo.

Por supuesto: el equipo que tenemos. Pero queremos ser más que los concejales y los miembros del partido que recorremos los barrios. Queremos que el equipo sean todos los vecinos.

Existe la sensación de que CC ha dado por perdido el distrito Suroeste. ¿Qué proyecto tiene para esta zona?

Hay zonas de Santa Cruz que no tienen alcantarillas, y algunas están en el Suroeste. Es una vergüenza. Y hay ciudadanos que se juegan la vida para llevar a sus hijos al colegio porque no hay aceras. El abandono del Suroeste es razón suficiente para que nadie les vote, así que no me extraña que la den por perdida. El reto que tenemos allí es enorme.

¿Tranvía por Las Hespérides o por Los Majuelos?

Por Los Majuelos de ninguna forma. De hacerse tendrá que ser por Las Hespérides. El que tiene que dar las explicaciones de por qué ahora por Los Majuelos es el alcalde. Es una de las muestras más patentes de que Bermúdez antepone los intereses de CC a los de los vecinos. Había unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de que el tranvía no debía pasar por Los Majuelos. Y el alcalde ha hurtado a los ciudadanos la explicación de por qué Carlos Alonso lo convenció de lo contrario.

Otro de los asuntos encallados durante años está en Las Teresitas. ¿Qué propone para la parcela hotelera?

Dijimos que Las Teresitas sería lo que quisieran los ciudadanos, y por eso elaboramos un proceso participativo que se quedó a medias. Por cierto, se ha hurtado dinero a los vecinos porque no se ha pedido a los condenados que lo devuelvan. Seguimos manteniendo que la playa será lo que quieran los chicharreros.

Reconocerá que la gestión económica ha sido aceptable.

Con la ayuda de la falta de acción en las otras áreas. Cuando hay un presupuestos de 48 millones para infraestructuras y se gastan seis, pues lo que sobra va a pagar deuda. Es decir, la inacción y la incompetencia en la acción de gobierno es la que ha hecho también que dispongamos de fondos y que nos acerquemos a la deuda cero.

Pero será algo que agradecerá el nuevo equipo de gobierno...

Desde luego, encontrarnos un ayuntamiento saneado es una buena noticia. De lo que no está saneado es de soluciones y de proyectos. Hay otras ciudades que han saneado sus cuentas y que lo han hecho haciendo propuestas de viviendas pública, de dotaciones...

Si los resultados no le dieran para gobernar, ¿va a cumplir en la oposición?

Voy a estar los cuatro años siendo alcaldesa. No barajo otro escenario.