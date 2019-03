'Rifirrafe' en el Consejo Interterritorial por la financiación del Bexsero

1:35 AM

La ministra afirma que la Asociación de Pediatría no esgrimió los mismos argumentos en la Ponencia de Vacunas que en las Islas Baltar recuerda que se basó en la recomendación de esta sociedad.

V. Pavés/Efe, S/C de Tenerife

La financiación de la vacuna contra la meningitis B, el Bexsero, no fue un tema incluido entre los asuntos a debatir en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), pero eso no fue motivo suficiente como para que no se abriera finalmente una discusión al respecto. Y es que, después de que Canarias decidiera financiar de manera pública el fármaco, han sido bastantes las voces que se han levantado en contra de la decisión y que han abogado por seguir a rajatabla el nuevo calendario vacunal.

El rifirrafe ocurrió en el seno de la reunión en la que estuvieron representadas la mayoría de las autonomías, entre Maria Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, y José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, cuando la primera cuestionó la decisión de Canarias. Según Baltar, la ministra alegó que la Asociación Española de Pediatría (AEP) se encuentra representada en la Ponencia de Vacunas y nunca recurrió a los mismos argumentos que, por otra parte, sí esgrimió en la comunidad autónoma para solicitar la financiación pública del Bexsero.

No obstante, la AEP se posiciona, en su página web, a favor de vacunar con este fármaco y solicita de manera expresa "la inclusión de esta vacuna en el calendario financiado de los lactantes". "Lo que no puede ser es que nos critiquen tanto si tomamos una decisión en una línea como si la tomamos en una línea totalmente contraria", lamentó Baltar en declaraciones a El Día. "Nuestra decisión ha sido tomada con el objeto de salvar las inequidades de acceso al medicamento que existen en el Archipiélago", insistió el consejero, además de haberlo hecho de acuerdo a las recomendaciones de la AEP y otras sociedades pediátricas.

Aunque la mayoría de los consejeros estuvieron de acuerdo con la decisión de las Islas, hubo tres representantes autonómicos que apostaron por respetar el calendario único. Concretamente Patricia Gómez, de Baleares; José María Vergeles, de Extremadura, y Jesús Vázquez Almuiña, de Galicia, reclamaron la "unidad" del territorio nacional. "Hay un calendario vacunal consensuado con todas las comunidades autónomas y debemos seguirlo, dado que también hay voces críticas con esta vacuna", afirmó Gómez, mientras Vergeles criticó que algunas autonomías estén "saliéndose del consenso de la ponencia de vacunas".

Por su parte, el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, reclamó un estudio de la vacuna desde el punto de vista epidemiológico y recordó que su inclusión en el calendario vacunal "es una petición de las sociedades científicas, algo que deberíamos de estudiar y tratar de poner en marcha a la mayor brevedad posible". Después de Canarias, Castilla La-Mancha ha anunciado que será siguiente en estudiar la financiación del Bexsero.

La otra protagonista. Junto con el Bexsero, también se había quedado fuera de la discusión la mejora de la Atención Primaria, un tema que fue igualmente abordado por los consejeros, a petición de Vergelés. El consejero extremeño defendió que las administraciones sanitarias vayan "todas a una" en la modificación de la Atención Primaria. Para ello, propuso un consenso que fije "una hoja de ruta clara para incorporar estas medidas a la ordenación de recursos humanos".

El consejero canario, por su parte, recordó que en las Islas se lleva trabajando ocho meses en la Estrategia +AP, que ya está implantada con su correspondiente ficha financiera (87,5 millones en tres años). "Estamos de acuerdo con el planteamiento común, pero no queremos que vaya en contra de lo que ya hemos hecho", insistió Baltar. El consejero consideró que la envergadura del problema requiere de "un planteamiento más allá de un CISNS de salida de legislatura".