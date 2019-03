Absuelven en Tenerife a tres acusados de blanqueo de capitales

Noé Ramón, S/C de Tenerife

Tres personas acusadas de blanquear dinero con la compra de dos vehículos de alta gama y 43 zapatillas deportivas por un valor que ronda los 50.000 euros han quedado finalmente absueltas. La Fiscalía mantuvo durante el juicio celebrado recientemente su petición de penas a A.J.L.P., a R.M.C. y a J.M.N.A. de tres años de cárcel y el pago de 40.000, 10.200 y 51.000 euros respectivamente. El Ministerio Público los consideraba responsables de los delitos de blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas como es el robo y la venta de drogas.

Sin embargo, los acusados, a través de su abogado, Avelino Míguez Caiña, defendieron su inocencia y manifestaron que las compras se llevaron a cabo con sus ahorros y por medio de dinero obtenido lícitamente. El tribunal entiende que gran parte de la acusación se basa únicamente en la condición de investigado de R.M.C. por delitos de robo en otra causa penal que se sigue en La Laguna.

La sentencia emitida ahora apunta que resulta "ciertamente problemático" relacionar la supuesta actividad delictiva y el dinero invertido en las compras de los coches por valor de 20.000 y 25.000 euros que el acusado puso a nombre de su pareja y de su padre. El fallo critica que nada se diga de otros bienes tales como joyas que fueron encontradas en el domicilio del acusado en octubre de 2017 o el intento de vender algunos de estos objetos, "posiblemente vinculados a un robo" cometido por esas fechas. La Sala lamenta que tampoco se haga referencia a la adquisición de un turismo.

Pero además se llama la atención sobre el desfase cronológico entre la compra de los vehículos y el supuesto robo que se está investigando en La Laguna que se habría llevado a cabo varios meses después. Los delitos patrimoniales cometidos por el principal encausado se remontan a los años 2004, 2005 y 2010, sin que exista ninguna condena por tráfico de drogas. Por lo cual la Sala duda de que el dinero utilizado en la adquisición de los coches hubiese permanecido guardado durante tanto tiempo. En la sentencia se reconoce que existen "sospechas fundadas" sobre la forma en la que han obtenido su patrimonio, pero también se apunta que no hay pruebas concluyentes de que efectivamente este sea "ilícito". Incluso se señala que las justificaciones ofrecidas por cada uno de los imputados no llegan a convencer del todo al Tribunal. Pero acto seguido se añade textualmente: "Por obvias razones, no puede relacionarse el origen de este capital con actividades delictivas posteriores a los actos de blanqueamiento que se imputan y tampoco en los datos precedentes puede observarse una determinada conducta delictiva, identificable como tal, de la que puedan proceder los capitales invertidos en la compra de ambos turismos. Todo ello, por más que existan fundadas reservas sobre el origen de estos activos patrimoniales, en la forma previamente expuestas", señala la sentencia. En definitiva, el fallo recoge que, pese a las "reservas o dudas" generadas, no existen pruebas suficientes para probar las acusaciones y desmontar la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano.