Valido, opción más sólida de CC para el Senado tras la renuncia de Linares

6:18 AM

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

La consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, la orotavense nacida en Gran Canaria Cristina Valido, es la opción con más posibilidades de aspirar por CC al Senado por la isla de Tenerife, según desvelan a El Día diversas fuentes de la formación. De confirmarse su candidatura, la exconsejera del mismo área en el Cabildo tinerfeño podría sustituir al alcalde de La Orotava y secretario insular del partido en la Isla, Francisco Linares, que era otra de las opciones sólidas tras el adelanto electoral decidido por Pedro Sánchez. Sin embargo, Linares fue reticente desde el principio a presentarse de nuevo, sobre todo si los comicios eran antes que los locales, insulares y autonómicos del 26 de mayo, y finalmente ha decidido renunciar al cartel, tal y como confirman a este periódico fuentes de la dirección insular de CC.

El adelanto electoral, aunque solicitado por los nacionalistas tras el fracaso del presupuesto de Pedro Sánchez para 2019 y tras la barajada figura del relator para Cataluña, sí ha trastocado algunos planes y ha disminuido las posibilidades de carteles con cierto peso, ya que muchos alcaldes prefieren centrar sus esfuerzos en la campaña para su reelección el 26 de mayo.

Además, y tras la pérdida del puesto de senador por Tenerife desde 2008, cuando Ricardo Melchior fue superado por Aurelio Abreu (PSOE, con más ventaja) y por el popular Antonio Alarcó (con suspense en el recuento final), los nacionalistas no han vuelto a la Cámara Alta por esta Isla (tienen a Pablo Rodríguez, de El Hierro, por designación popular y a María del Mar Julios, por el Parlamento), con lo que, según diversas fuentes, no es un plato, a priori, de bueno gusto. Y más si apenas un mes después deben enfrentarse a otra disputa electoral en un panorama general muy impredecible y demasiado contaminado por la situación del país y, sobre todo, por el conflicto catalán.

De hecho, el otro candidato al Senado en 2016, el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, confirmó ayer a El Día que tampoco se presentará en esta ocasión y que, si se lo proponen en la reunión del consejo insular de la formación previsto para mañana, renunciará porque desea poner toda su atención y fuerzas en su nuevo asalto a mantener el sillón de máximo mandatario de uno de los municipios que, con la salvedad de 1979 a 1983, cuando gobernó UCD, aunque casi con los mismos integrantes, siempre ha gestionado ATI-CC en democracia.

Así las cosas, Linares presentará mañana, en ese consejo insular del partido que preside, una terna de nombres potenciales, si bien las fuentes insisten en que la que más suena, por su bagaje, capacidad y por ser muy conocida en la Isla y ya a escala regional, es la consejera de Servicios Sociales, a punto de aprobar, por cierto, la nueva ley del área, que no se renueva desde 1987 y concebida como clave.

Tras ese consejo, los nacionalistas tienen también mañana una reunión de su Comisión Permanente en la que se abordarán las candidaturas al Congreso y Senado de todas las Islas, así como algunas de las que tienen pendientes para el 26 de mayo. No obstante, no habrá declaraciones oficiales y todo dependerá de lo que se decida en el consejo político de este sábado, cuando los nombres elegidos pasarán el filtro y la votación de los integrantes de dicho órgano interno.

Como acompañante de Valido, si es confirmada, se abren muchas dudas y opciones, teniendo en cuenta que, a diferencia del Congreso, los dos candidatos al Senado de la Isla por cada elector pueden ser de distintos partidos si se opta por papeletas con la casilla a rellenar con una "X". Esto aún frena más a potenciales carteles con cargos en otras administraciones porque, en la comparativa con el resto, el de menos peso o renombre, a priori, suele obtener, incluso, menos apoyo, con lo que su figura podría quedar más debilitada para la cita de mayo.

En contraste, diversas fuentes dan por muy probable que Linares vaya al Parlamento de Canarias por Tenerife el 26 de mayo, bien de número 1 o de 2, al tiempo que Rosa Dávila, que ha sonado y aún tiene posibilidades de ir detrás de Carlos Alonso (que la valora mucho) al Cabildo tinerfeño, ha recobrado opciones de ir también a la Cámara regional. Y más tras la marcha de la política activa (que no de la militancia) del hasta ahora portavoz en el Hemiciclo regional, José Miguel Ruano, a quien se considera que Dávila puede sustituir con solvencia en ese papel de portavoz.

El resto de esa plancha a la Cámara regional por Tenerife suenan Elena Luis, de la que se realza mucho su labor en leyes como la social y en este ámbito, así como a la propia Valido, José Manuel Pitti y, en menor medida, la también diputada regional Socorro Beato. En el puesto 6, al menos de momento, iría Juan Manuel García Ramos según el acuerdo existente, aunque el PNC intenta mejorar esa posición.

En el consejo del sábado, además, se decidirá la composición de la lista regional, al menos en sus puestos principales. Más allá del presidente y, de nuevo, candidato, Fernando Clavijo, David de la Hoz tiene muchas papeletas, según fuentes de CC, para ser el 2, aunque también se baraja a Narvay Quintero y que De La Hoz refuerce la lista por Gran Canaria.

Tres partidos como alternativa al PdCat

Los nacionalistas vivirán una intensa semana de Carnavales en lo que se refiere a la preparación de las próximas citas electorales. De hecho, en el consejo político del sábado decidirán con qué otras formaciones concurrirán a las europeas ante la posibilidad de que el PNV, su socio habitual desde hace mucho, pueda ir con el PdCat, pese a su deriva soberanista. CC decidió hace tiempo desvincularse por completo de la formación de Mas y Puigdemont por no compartir, para nada, dicha apuesta independentista y, por eso, Narvay Quintero, consejero de Agricultura y secretario de Acción Exterior, ha asistido a diversas negociaciones en Madrid y Bilbao para buscar alternativas. De confirmarse la coalición de PNV y PdCat, CC optaría por ir junto a Compromís, formación valenciana de corte progresista (apoyó la censura a Rajoy), Proposta per les Illes Balears y Units per Avançar, herederos de la UDC (el partido de Duran i Lleida).