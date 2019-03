Brie Larson protagoniza 'Capitana Marvel': "No tengo miedo a las comparaciones"

Londres, Europa Press Televisión La Casa de las Ideas continúa expandiendo su universo cinematográfico con 'Capitana Marvel', el filme protagonizado por Brie Larson en el papel de la superheroína Carol Danvers que llega a los cines este viernes 8 de marzo. Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, la película se remonta a los años 90 para relatar los orígenes de la protagonista, todo un ejemplo de empoderamiento femenino que se ha convertido en el personaje más poderoso del Universo Cinematográfico Marvel.

Una gran responsabilidad para Larson, la primera mujer que protagoniza en solitario un filme de Marvel Studios, quien responde con un rotundo "no" cuando se le pregunta si tenía miedo de ser comparada con los superhéroes masculinos de Marvel. Para Larson, 'Capitana Marvel' va un paso más allá de la acción, y plantea temas como "la experiencia de ser mujer" o "la amistad femenina", pero enmendando algunos errores a los que acostumbra el cine de acción y ciencia ficción cuando se trata de una protagonista femenina.

'Capitana Marvel' elimina por completo la sexualización de su heroína, dotando a Carol de un aspecto propio de una guerrera y adecuado a su historia. "Fue algo sobre lo que ni siquiera tuve que hablar, desde mi primera conversación con Marvel, el traje era así", comenta Larson en una entrevista concedida a Europa Press durante la presentación de la película en Londres. "Simplemente no era parte del desarrollo", añade sobre el uniforme de su personaje, más cercano a la armadura de Iron Man que al explosivo estereotipo femenino de los cómics.

Evitar sexualizar a Carol era una prioridad, tanto es así que cuando Larson vio la primera versión el traje, fue ella misma quien pidió "enseñar algo de piel", tal como relatan los directores. "Terminamos cortando la punta de sus guantes", relatan Boden y Fleck. "Es una guerrera espacial, no necesita estar excesivamente arreglada, no necesita enseñar", agregan.

'Capitana Marvel' también busca romper estereotipos detrás de la pantalla, y por primera vez en la historia del Universo Cinematográfico Marvel cuenta con una mujer como directora. "Simplemente soy una persona dirigiendo una película, espero que dentro de 10 o 15 años no tengamos que tener esta conversación y que haya suficientes mujeres dirigiendo", reivindica Boden.

EL REGRESO DE SAMUEL L. JACKSON Y EL DEBUT DE JUDE LAW

Además de su invencible protagonista femenina, el punto fuerte del filme es el regreso de Nick Fury, interpretado por un Samuel L. Jackson 30 años menor gracias al rejuvenecimiento digital. "Estoy acostumbrado a ver a ese tío, pero no en el espejo", bromea el actor. "Supongo que he hecho demasiadas películas en los 90".

A pesar de carecer de superpoderes, Nick Fury es sin duda uno de los personajes favoritos de los fans de Marvel. "Al público le gusta su paranoia", resalta Jackson sobre el personaje, quien aún tiene mucha historia por contar. "No creo que sus orígenes hayan sido explicados, hay muchas cosas que pasaron antes y que pasarán después", deja caer el intérprete en relación a una posible película de Fury en solitario.

Sin embargo, al igual que el resto de sus compañeros en 'Capitana Marvel' el actor mantuvo un secretismo absoluto en torno a 'Vengadores: Endgame', el próximo título del Universo Cinematográfico Marvel y en el que, por el momento, se desconoce si participará o no. "¿Quieres que me maten? No puedo hablar sobre Endgame", dice con su sorna habitual.

Además de traer al veterano Fury de vuelta, Capitana Marvel también cuenta con una nueva incorporación estelar: Jude Law. El actor ha guardado el mayor secreto de la película, ya que en un principio se anunció que interpretaría a Mar-Vell, mentor de Carol Danvers, para más tarde confirmarse que daría vida a otro personaje llamado Yon Rogg. Un cambio de roles que dio pie a todo tipo de teorías y que puso al actor contra las cuerdas a la hora de no revelar spoilers. "Creo que no fui consciente de que había esta fascinación", confiesa Law. "Creo que fui inocente sobre el impacto y la obsesión que tienen los fans de Marvel por conocer cada detalle".

EL PODER DE LA AMISTAD FEMENINA

Lashana Lynch y Gemma Chan completan el reparto de 'Capitana Marvel' encarnando a dos mujeres clave para la protagonista: su mejor amiga y su rival, respectivamente. "Maria comparte con Carol una amistad muy honesta que es la representación del amor en esta película", comenta Lynch. "Ellas nunca han necesitado un hombre para sentirse empoderadas, simplemente se sienten empoderadas la una por la otra". La ausencia de una relación sentimental para la protagonista es otro de los elementos novedosos de la cinta, que en su lugar apuesta por "la amistad y el poder femenino".

"Es renovador no tener que confiar en eso para hacerla una historia interesante para los hombres", agrega Chan sobre la ausencia de personajes femeninos sexualizados. "Es una aventura sobre la amistad", matiza.

"Si simplemente quieres ir, pasar un buen rato y disfrutar de esta película espacial, puedes hacer eso. Pero si quieres profundizar, hay muchas otras cosas en las que pensar", concluye Larson. Pero más allá de los temas sociales de fondo, Capitana Marvel tiene su base en el cine de superhéroes. "Marvel siempre cumple cuando se trata de acción", promete Law. "Y lo más importante: Nick Fury aparece con dos ojos. Eso es lo que realmente aporta", bromea el actor.