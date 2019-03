La RFEF crea un nuevo modelo de competición

6:19 AM

Efe, Las Rozas (Madrid)

La Real Federación Española de Fútbol ha puesto en marcha los mecanismos para la creación de un nuevo modelo de organización de la Primera División del fútbol femenino a partir de la próxima temporada, de adhesión voluntaria y sin tener nada que ver con la actual Liga Iberdrola, con el objetivo de instaurar y mantener a las selecciones nacionales en la elite. La aprobación definitiva será en la asamblea general extraordinaria fijada para abril. Según detalló el secretario general federativo, Andreu Camps, esta competición tendrá dos divisiones, la Elite, con 16 equipos como máximo y un mínimo de 8, y la Promesas, de 8 a 20, ampliable a 32, divididos en grupos territoriales y con fases de ascenso y descenso en forma de liguilla o de 'playoff'. Además, será de adscripción "voluntaria" para los clubes, los cuales recibirán ayudas por parte de la RFEF, y será la que dé acceso a la participación en competiciones europeas. Del mismo modo, habrá ayudas para los que apuesten por la base, con la obligación de que un número mínimo de sus jugadoras sean locales. "La Liga Iberdola podrá existir, no estamos quitando una para poner otra, sino que estamos creando un modelo de competición en el que la RFEF tomará el liderazgo y es voluntario que los clubes se adhieran", remarcó sobre la actual máxima competición, organizada por LaLiga y a cuyo patrocinador abre las puertas. La RFEF garantiza que este nuevo modelo aportará ayudas a la maternidad de las jugadoras, al Fondo de Garantía Salarial y apoyo económico a los clubes, con un compromiso previo de aportar un mínimo de 2,5 millones de euros para los clubes y la fijación de un salario mínimo para las jugadoras. Igualmente, pagará a las jugadoras profesionales los derechos de imagen vinculados directamente con la Federación. "No hemos aprobado una cosa inamovible. Si hay compromiso con la RFEF, estamos abiertos a todos los clubes, no importa de qué ciudad, región o qué nivel", admitió el secretario general, preguntado por una posible entrada del Real Madrid, club sin sección femenina.