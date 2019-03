Entrenadores en las dos orillas

6:19 AM

El Día

E n las 65 temporadas de convivencia del CD Tenerife y la UD Las Palmas en categorías nacionales, nueve entrenadores han sido titulares en los dos banquillos. La lista se amplía ahora con Pepe Mel, que ayer fue presentado como preparador del equipo amarillo y que vivió la experiencia de dirigir a la escuadra tinerfeña en la campaña 2001/2002.

El madrileño no es el primero que llega a la Unión Deportiva con la etiqueta de exentrenador del Tenerife. El pionero fue Heriberto Herrera, artífice del estreno de la entidad del estadio Heliodoro Rodríguez López en la máxima categoría, pues se hizo cargo de la plantilla en 1960, con la Liga de Segunda avanzada, y pudo celebrar el histórico ascenso el 30 de abril de 1961 en Almendralejo. Una década y media más tarde, el paraguayo se puso al frente de Las Palmas, en la que repitió en 1982.

Siguieron el mismo camino, de Tenerife a Gran Canaria, Héctor Núñez, Benito Joanet y David Amaral. El blanquiazul fue uno de los primeros equipos que comandó el uruguayo Núñez como técnico. En las temporadas 71/72 y 72/73 sumó 56 partidos en Segunda División con el Tenerife. Con más experiencia fue elegido nueve años después para tratar de llevar a Las Palmas a Primera tras el descenso de 1983, pero no cumplió el objetivo.

Al igual que Heriberto Herrera, Joanet incluyó en su trayectoria un ascenso a la principal categoría con el Tenerife, mérito que no logró copiar como amarillo en la Liga 91/92. El alicantino fue el cuarto míster de esa campaña, después de Brindisi, Germán Dévora y Roque Olsen, pero no fue el último. José Manuel León no pudo evitar la caída a Segunda B.

Por su parte, David Amaral intercaló una etapa en Las Palmas en las tres que desarrolló en el Tenerife. Después de un agridulce primer acercamiento al equipo tinerfeño, asumió el desafío de sacar a la Unión Deportiva de Segunda B en el ejercicio 2004/05, pero fue relevado por Carlos Sánchez Aguiar en noviembre y el equipo no subió. Luego regresó dos veces a un Tenerife en crisis deportiva.

Los otros técnicos con parada en las dos orillas siguieron el recorrido inverso, desde José Ignacio Urbieta a Ángel Cappa -fue ayudante de Jorge Valdano en el Tenerife mucho antes de trabajar en solitario en la Unión Deportiva-, e incluyendo a Saturnino Grech, Francisco Campos y Pepe Alzate.

Con el que se une ahora a la lista se inaugura un apartado dentro de tantas coincidencias, ya a Mel que se le presenta la oportunidad de ser el primero en dirigir derbis oficiales en cada lado. Como técnico del Tenerife no pudo impedir el 1-3 que logró Las Palmas en el Heliodoro en el primer clásico canario en la máxima categoría (diciembre de 2001), y en el club al que se ha incorporado esta semana le tocará disfrutar otra vez de este duelo de rivalidad, pero defendiendo los intereses amarillos, el próximo mayo y en Santa Cruz.

Agradecido al Tenerife

En su presentación como entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel tuvo palabras para el Tenerife, club que le dio la oportunidad de debutar en Primera. "Al Tenerife lo cogí con 37 años. En aquella plantilla había futbolistas de mi edad y alguno mayor, y siempre le estaré muy agradecido al club, porque el entrenador que he sido después ha sido gracias a esa oportunidad que me dio el presidente Javier Pérez, que en paz descanse, y Felipe Miñambres (director deportivo)", manifestó antes de matizar que ahora está "a muerte" con Las Palmas.

Cree en llegar al 'playoff'

"La posibilidad de meternos en el playoff es real, nadie puede desviarse de ese objetivo, y empezamos en La Coruña", advirtió Mel, que se estrenará en Riazor con la Unión Deportiva a 9 puntos del sexto.