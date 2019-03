De la Puente aboga por la oferta complementaria para los alemanes

6:18 AM

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

El exviceconsejero de Turismo en la legislatura de 2011 a 2015 y actual asesor de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Ricardo Fernández de la Puente, considera delicados los datos de los últimos meses en cuanto a la reducción de plazas y previsiones de turistas alemanes en Canarias y, por eso, cree que la feria de Berlín, que comienza hoy, es "una de las más importantes para las Islas desde hace años". A su juicio, potenciar la fidelización de este mercado clave desde siempre para el Archipiélago pasa, sobre todo, por mimar la oferta complementaria, que él mismo cree que no debería llamarse así por la relevancia de primer nivel que le otorga.

"Se ha detectado una clara caída de este mercado desde enero y para la temporada de verano se prevé un 15% de plazas menos. Son datos considerables que se suman a la quiebra de compañías como Germania, si bien parte de sus plazas han sido asumidas por otros operadores. No obstante, la recuperación de Turquía y Egipto es un hecho y también hay una bajada notable de los turistas de los países nórdicos, sobre todo en Gran Canaria, por lo que, aunque sostengamos curiosamente a los británicos pese al brexit, hay que hacer cosas".

Además, advierte de que la economía alemana sigue mostrando síntomas de resfriado y esto está haciendo que cada vez pueda crecer más el turismo interior. Ante este panorama, cree que debe potenciarse las políticas de fidelización de los clientes, ya no solo en la parte alojativa, "sino en la mal llamada oferta complementaria, que debe ser prioritaria porque los alemanes son de los clientes que más salen del hotel, que buscan la parte gastronómica y las excursiones".

"A diferencia del Caribe o Turquía, donde el cliente del todo incluido no sale del hotel, en las Islas debemos aprovechar nuestro clima, el sol y playa, la seguridad y la oferta de restaurantes y demás para que sigan viniendo".

No obstante, De la Puente es consciente de que el crecimiento constante que se ha ido dando del número de turistas en las Islas era imposible y casi recomendable que no siguiera si, como continúa pasando, al mismo tiempo aumenta y no decae el gasto por cliente.

A su juicio, 2019 puede ser un año "difícil", pero se podría paliar con ese mimo a lo complementario y dejar el terreno preparado para que, en temporadas sucesivas, vuelvan las cifras de alemanes, que suelen ser estables y que se sitúan en 1,8 millones de plazas de abril a octubre, por una media de 1,5 en el periodo invernal.

Además, resalta que el turista peninsular, cuyo crecimiento es una constante, también resulta muy atractivo porque es de los que más gasta, dentro de una cultura del viaje muy de los españoles.

Tras dejar la viceconsejería, De la Puente optó por afiliarse a ciudadanos. En la actualidad, ejerce de secretario de Programas de la formación y aspira a ser candidato al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife, proceso de primarias cuyas votaciones tendrán lugar durante este viernes y hasta la tarde del sábado. En declaraciones a El Día, De La Puente subraya que le gusta trabajar siempre en equipo y considera que Canarias necesita, entre otras cuestiones, simplificar la maraña legislativa que, a su juicio, sigue complicando la vida de los isleños y, en especial, de los autónomos y empresarios, que son los que generan economía y, por tanto, empleo. Apuesta por una administración que facilite una mayor inmediatez y agilidad y cree que, de esa manera, se podría aprovechar mucho mejor los potenciales del Archipiélago para tener una economía y sociedad mucho más pujante que la actual.

Asimismo, aboga por elaborar una radiografía detallada de la situación sanitaria actual en las Islas para optimizar los recursos al máximo, así como en el ámbito de la dependencia. Cree que el Gobierno regional tiene mucho margen de mejora en su gestión y deja claro que, como en "Valencia, Murcia o Granadilla", la línea roja de Cs para los pactos son las imputaciones.