Guaidó dice que la expulsión del embajador es una "amenaza" a Alemania

Caracas, EFE El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, consideró este miércoles que la expulsión del embajador alemán, Daniel Kriener, ordenada por el Gobierno de Nicolás Maduro es una "amenaza" por parte de un "régimen" que no tiene cualidades.

"Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente (a) nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país (...) que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria", dijo.