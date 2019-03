Los Llanos pide más frecuencias de guaguas y gratuidad para parados

6:19 AM

V. Martín, Los Llanos de Aridane

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha aprobado tanto en sesión plenaria como a través de la Mesa Local por el Empleo solicitar al Cabildo de La Palma una modificación sustancial en la reestructuración del servicio de transporte regular por carretera.

Los grupos municipales plantean en un acuerdo unánime, después de analizar una propuesta de Coalición Canaria, la creación de una ruta circular que una el casco urbano con el barrio de Las Manchas, con una guagua que a la ida circule por la carretera general que conecta Los Llanos con Fuencaliente, y retorne por la carretera del Hoyo hasta Todoque y continúe por la vía de Puerto de Naos en dirección al centro del municipio.

Al mismo tiempo, reclaman aumentar la frecuencia horaria en la ruta que une Los Llanos de Aridane con Fuencaliente, concretamente entre las 8.15 horas y las 12:15 horas por la mañana y entre las 16:15 y las 20:15 por la tarde. "Son hasta cuatro horas sin servicio de guaguas", denunció Pío Lorenzo (CC) en el grueso de su propuesta.

Se ampliaron los acuerdos de la moción al incluir la exigencia de más frecuencias al núcleo costero del Remo, después de ser aceptada una enmienda de la portavoz del PSOE, Amparo Martín, quien destacó además la necesidad de la guagua para Las Manchas, mientras en la ruta con Fuencaliente recordó el importante número de trabajadores que se deben desplazar al municipio sureño para acudir a su puesto en el Hotel Princess.

Por su parte, Mariela Rodríguez, edil de IUC, hizo mención a las diferentes deficiencias que presenta la reestructuración del servicio de guaguas, recordó las propuestas aprobadas previamente en la Mesa Local por el Empleo y apostó por comprobar a lo largo del próximo año cómo evolucionan los cambios introducidos en el transporte, aunque sin olvidar el reducido número de frecuencias por la zona costera.

El gobierno municipal (PP) se unió a la iniciativa nacionalista, aunque su portavoz, Maríano Hernández, no dejó escapar la oportunidad para recordar que la consejera insular de Transportes en el Cabildo "pertenece a Coalición Canaria", por lo que "cambiamos de móvil o le ponemos saldo para mejorar la comunicación".

Los acuerdos de la Mesa Local por el Empleo, en la que están representados diferentes colectivos además de los grupos políticos, fueron más allá y han sido trasladados por la alcaldesa, Noelia García, a la consejera de Transportes, Laura Paz, solicitando una reunión para analizarlos, con la presencia del gerente de la cooperativa que gestiona el servicio.

En este caso, se insta al Cabildo a reconsiderar de entre los requisitos para acceder al Bono Residente Canario Desempleado, el periodo de los seis meses consecutivos como demandante de empleo y valorar el mantenerlo como anteriormente, que era de un mes. Además, se pide eliminar el copago de dos euros al mes para este colectivo, regresando a la gratuidad.

Otra de las cuestiones que se ponen sobre la mesa es "establecer trayectos y adaptaciones" para las personas con movilidad reducida, con horarios concretos, así como la mejora de la marquesinas y la flota de acuerdo a la normativa vigente. Los Llanos de Aridane no renuncia tampoco a la línea directa con el aeropuerto, a pesar de que ha sido descartada por el Cabildo de La Palma, mientras que pide que se busquen alternativas para los viajeros ocasionales ante la supresión de las tarjetas monedero, "con el objetivo de no hacerles adquirir un Bono Residente Canario que no van a agotar".

Por último, la Mesa Local por el Empleo entiende oportuno mejores conexiones y refuerzos en las líneas de mayor afluencia (nueva línea 300 y 35) para cubrir las necesidades de los usuarios con horarios formativos y laborales (por la mañana y a medio día), y reducir los tiempos de espera.