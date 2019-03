Fallece la vizcaína cuya familia pidió firmas para despenalizar eutanasia

Portugalete (Bizkaia), EFE Maribel Tellaetxe, la vecina de Portugalete (Bizkaia) que padecía alzhéimer avanzado y cuya familia entregó en el Congreso miles de firmas a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, ha fallecido en la tarde de este miércoles.

Maribel, de 75 años de edad y a la que le diagnosticaron alzhéimer hace 12 años, ha fallecido en el hospital San Juan de Dios de Santurtzi, según han informado fuentes de la familia.

La familia tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en el ayuntamiento de Portugalete mañana jueves a las 11.00 horas "para denunciar la cruel injusticia de la que nuestra amatxu y nuestra familia hemos sido víctimas", según han destacado en un comunicado.

La familia Lorente-Tellaetxe llevó a cabo a través de la plataforma Change.org una recogida de firmas para solicitar la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y presentó en el Congreso más de 180.000 firmas apoyando su petición.

En la carta publicada en la plataforma, el hijo menor de Maribel, Danel, relata cómo su madre pidió a su familia morir dignamente. "Por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a 'aita'. Ese día me tienes que ayudar a marchar", les pidió.