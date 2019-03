El grueso de españoles pide fijar un número máximo de pacientes por cada enfermero

Madrid, Europa Press Más de nueve de cada 10 españoles (92%) considera necesario que el Gobierno elabore una Ley para incrementar el número de enfermeros que deben tener los centros sanitarios, estableciendo un número máximo de pacientes por cada enfermero, según una encuesta encargada por el Sindicato de Enfermería (Satse) entre 3.008 ciudadanos de todo el territorio nacional.

El estudio, realizado por el instituto de investigación estadística Sondea, ha preguntado acerca de distintos asuntos relacionados con el funcionamiento del sistema sanitario español y la atención que reciben por parte de los enfermeros. Así, el 94 por ciento de los encuestados piensa que el aumento del número de enfermeros en los centros sanitarios "mejoraría la atención sanitaria y evitaría la sobrecarga" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según datos de la OCDE recogidos por Satse, en España hay 5,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes, mientras que en Europa la media es de 8,8. En el estudio, casi nueve de cada 10 (88%) opina que este hecho "afecta negativamente" a la calidad de la atención sanitaria y, por tanto, a los cuidados de Enfermería que reciben cuando acuden a un hospital, centro de salud u otro centro sanitario o sociosanitario.

Asimismo, cerca de nueve de cada diez (87%) creen que el número actual de enfermeros conlleva "más riesgos de sufrir complicaciones, errores involuntarios de los profesionales o demoras en la asistencia, entre otras consecuencias". Por ello, el 96 por ciento entiende que las autoridades sanitarias "deberían tomar medidas para solucionar la situación".

"Según muchos estudios científicos, cuando no hay suficientes profesionales se incrementa la mortalidad en áreas quirúrgicas y en plantas de hospitalización. Además, en las situaciones donde no hay suficientes enfermeros, se producen más errores, demoras y repercute en los profesionales a través de sobrecarga asistencial, estrés, riesgo cardiovascular, de problemas mentales o incluso de cáncer de mama. La falta de enfermeros perjudica seriamente la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes", ha asegurado el presidente de Satse, Manuel Cascos, en la presentación de la encuesta.

SATSE DESCARTA LA HUELGA

Con este objetivo, Satse está desarrollando una campaña de información y sensibilización social en la que, entre otras medidas, está recogiendo firmas de profesionales y ciudadanos en toda España para que en los próximos meses se debata en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que establezca una ratio adecuada de pacientes por enfermero. La meta es alcanzar las 500.000 firmas necesarias para que sea tramitada en las Cortes.

Por el momento, Cascos ha rechazado la posibilidad de convocar concentraciones, paros o huelgas por esta falta de enfermeros, en contraste con los sindicatos de médicos, que se movilizarán este jueves en Madrid. "En estos momentos no es la mejor solución. No tenemos interlocutor por la situación política. No traería resultados favorables y no sería productivo", ha defendido.

Así, sus acciones se centran en lograr que tenga éxito su ILP. "Si se aprueba esta Ley, los pacientes recibirán una atención más segura, humana y de mayor calidad, y serán tratados con los mismos niveles de cuidados independientemente del lugar en el que residan. Los profesionales trabajarán con una menor carga laboral, lo que repercutirá positivamente en su salud y seguridad en el trabajo. El sistema sanitario español, además de mejorar la atención que presta, será más eficiente a nivel económico y social", resumen.